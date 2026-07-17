Das x402-Protokoll ermöglicht KI-Agenten digitale Dienste selbstständig zu bezahlen. Warum Stablecoins jetzt zur Basis einer neuen Krypto-Ökonomie werden könnten.

In diesem Artikel erfährst du: Wie KI-Agenten jetzt selbstständig mit Krypto bezahlen können

Warum das x402-Protokoll das Internet grundlegend verändern könnte

Welchen Einfluss die KI-Agenten auf unser Leben haben werden

Wann die KI-Agenten zum Risiko für menschliche Nutzer werden

Spätestens seit der Einführung von ChatGPT im November 2022 ist künstliche Intelligenz aus dem Leben vieler Menschen nicht mehr wegzudenken. Es entstand ein KI-Hype, der den letzten Bullenmarkt deutlich prägte – und was das neue KI-Zeitalter künftig noch mit sich bringt, lässt sich aktuell nur schwer abschätzen. Ein häufig beschriebenes Zukunftsszenario ist jedoch schon heute umsetzbar. Ursprünglich von Coinbase entwickelt und bereits im Mai 2025 vorgestellt, arbeitet die x402 Foundation unter dem Dach der Linux Foundation seit dem 14. Juli 2026 an der Weiterentwicklung eines Protokolls, das Internetanfragen und Zahlungen unmittelbar miteinander verbinden will.

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