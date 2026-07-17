Die Kurse am Krypto-Markt legen den Rückwärtsgang ein. Gewinnmitnahmen an den US-Börsen ziehen auch Bitcoin und die Altcoins mit.

Bitcoin knickt ein: Tech-Abverkauf drückt auf den Krypto-Markt

Bitcoin knickt ein: Tech-Abverkauf drückt auf den Krypto-Markt

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitcoin fällt um 1,6 Prozent auf rund 63.400 US-Dollar, während Ethereum um 3,4 Prozent sinkt. â³

Der Krypto-Markt zeigt Unsicherheit, unterstützt durch Entwicklungen an den US-Aktienmärkten. â³ Wir haben die besten MiCA-lizenzierten Broker und Börsen für dich getestet Zu den Börsen

Bitcoin hat seine jüngste Erholung vorerst unterbrochen. Die größte Kryptowährung rutscht auf Tagessicht um 1,6 Prozent auf rund 63.400 US-Dollar. Im Wochenvergleich bewegt sich der Kurs damit nahezu unverändert. Die Gesamtmarktkapitalisierung knickt um 1,7 Prozent ein.

Ethereum fällt im Tagesvergleich um 3,4 Prozent auf rund 1.800 US-Dollar, liegt auf Wochensicht jedoch weiterhin rund vier Prozent im Plus. Unter den größeren Altcoins verlieren XRP, Solana und BNB jeweils rund zwei Prozent. Deutlich stärker unter Druck steht Hyperliquid mit einem Kursabschlag von neun Prozent. Der Fear and Greed Index signalisiert mit 27 Punkten weiterhin Unsicherheit unter Anlegern.

US-Börsen geben den Takt vor

Für Gegenwind sorgte zuletzt die Entwicklung an den US-Aktienmärkten. Auf die Erholung nach den jüngsten US-Inflationsdaten folgten am Donnerstag Gewinnmitnahmen, insbesondere bei Technologieaktien. Besonders deutlich fiel der Rückgang bei Micron Technologies aus, dessen Aktie seit ihrem Rekordhoch Ende Juni inzwischen mehr als 30 Prozent verloren hat. Nach Angaben von The Kobeissi Letter trennten sich Privatanleger zuletzt zudem verstärkt von Tech-Aktien. Allein bei Tesla und Apple summierten sich die Nettoverkäufe innerhalb von zwei Wochen auf rund 200 Millionen US-Dollar.

Retail is cashing-in tech profits:



Retail investors sold -$125 million in SanDisk, $SNDK, stock last week, the largest sale among any stock.



This was followed by Apple, $AAPL, at -$120 million, and Tesla, $TSLA, at -$105 million.



Furthermore, retail investors sold -$65 million… pic.twitter.com/4NztKP4EXB — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) July 16, 2026

Die aktuelle Schwäche am Krypto-Markt spiegelt sich auch im Stimmungsbild der Branche wider. Für den jüngsten BTC-ECHO Insider Report, der gemeinsam mit Prof. Dr. David Florysiak von der IU Internationale Hochschule erstellt wurde, wurden Krypto-Experten aus der DACH-Region zu ihren Erwartungen für die kommenden sechs Monate befragt. Das Ergebnis: Gegenüber der vorherigen Erhebung hat sich der Ausblick eingetrübt. Trotz der kurzfristigen Unsicherheit geht die Mehrheit jedoch weiterhin von höheren Bitcoin-Kursen bis Anfang 2027 aus.

Wie andere Insider den Markt einschätzen, was sie von der EU-weiten Krypto-Regulierung MiCA halten und was Sentiment-Indizes über die Positionierung der Branchenexperten verraten, erfährt man im vollständigen und kostenlosen BTC-ECHO Insider Report

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