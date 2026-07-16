App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
Wechsle zu Kraken
Zu Kraken wechseln & 1 Mio. € gewinnen.
2,00 T
Hyperliquid-Kurs54,68 -8.05%
Bitcoin-Kurs56.001,94 -1.19%
Ethereum-Kurs1.635,30 -2.80%
XRP-Kurs0,953855 -2.18%
BNB-Kurs501,96 -0.90%
Hyperliquid-Kurs54,68 -8.05%
Solana-Kurs66,11 -2.72%
TRON-Kurs0,281511 -0.55%
Dogecoin-Kurs0,064126 -1.15%
Cardano-Kurs0,141875 -1.50%
Zcash-Kurs474,01 -4.87%
Chainlink-Kurs7,32 -1.72%
Pi Network-Kurs0,065958 -5.49%
Kursanalyse 

Ethereum-Prognose: Warum die nächsten Handelstage entscheidend werden

Die Kryptowährung Ethereum (ETH) konnte ihre Erholung in den letzten Tagen fortsetzen. Mit Blick auf den Chart dürfen Anleger folgende Kursmarken nicht aus den Augen lassen.

Stefan Lübeck
Teilen
Bitcoin kaufen
Eine Ethereum-Münze liegt auf einer Zeitungstabelle

Beitragsbild: Shutterstock

 | Der Kryptowährung Ethereum (ETH) stehen wichtige Tage bevor

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum ein erneuter Ethereum-Kursrücksetzer nicht ausgeschlossen werden darf
  • Wieso ein Rückfall unter die 20-Tagelinie das Ende des Kursanstiegs bedeuten könnte
  • Welche Chartmarken über die Kursrichtung von Ethereum (ETH) entscheiden

Die Kryptowährung Ethereum (ETH) kann sich weiter gen Norden vorarbeiten. Die Rückeroberung der 50-Tagelinie ließ den Altcoin seit Wochenbeginn um mehr als fünf Prozent auf aktuell 1.890 US-Dollar zulegen. Um die laufende Anstiegsbewegung zu bestätigen und eine nachhaltige Trendfortsetzung zu schaffen, rücken nun diese Chartmarken in den Fokus der Anleger.

Jetzt freischalten und Vorteil sichern!
  • Exklusive Artikel & Interviews (Web & App)
  • Kurs-Analysen zu Top-Coins (On-Demand)
  • Täglicher Investment-Newsletter (Mo - Fr)
  • Viel weniger Werbung
  • Jederzeit kündbar
Flexibel testen
1. Woche
1 €
danach 9,96 € monatl.
weiter
50 % sparen
Jahresabo
59,99 €
= 5,00 € monatl.
weiter
Zahlungsmöglichkeiten
  • VISA
  • PayPal
  • Pay
  • Pay
  • SEPA
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Bitcoin-Münze vor bedrohlichem Hintergrund
"Vielleicht ist es sogar notwendig"Die größte Bitcoin-Gefahr 2026? Was die Experten tatsächlich fürchten
Drei physische Kryptowährungsmünzen werden in Großaufnahme gezeigt: Ethereum auf der linken Seite, Zcash in der Mitte und Bitcoin auf der rechten Seite.
KursanalyseZcash (ZEC): Warum der Privacy-Coin weiteres Kurspotenzial bietet
Eine Bitcoin-Münze neben einem Smartphone mit dem Logo von Micron auf rotem Hintergrund und hinter einem Chart Overlay
Der Hype schwindetWird das Ende des KI-Booms zum Bitcoin-Katalysator?
Ethereum (ETH) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Ethereum (ETH) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Ethereum (ETH) kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Ondo
0,335117
15.20%
Cronos
0,052901
8.94%
Beldex
0,076752
7.08%
​​Stable
0,034701
6.58%
Pump.fun
0,001516
3.69%
Mantle
0,387089
3.62%
Monero
293,99
1.37%
World Liberty Financial
0,050135
1.14%
Stellar
0,165712
0.67%
Ethena
0,073870
0.40%
Hyperliquid
54,68
-8.05%
Audiera
2,19
-6.00%
Pi Network
0,065958
-5.49%
Canton
0,116161
-5.17%
Zcash
474,01
-4.87%
Aave
80,60
-4.71%
Jupiter
0,176377
-4.23%
DeXe
28,55
-4.08%
Gram (prev. Toncoin)
1,34
-3.49%
Bitcoin Cash
194,47
-3.30%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren