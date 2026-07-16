Die Kryptowährung Ethereum (ETH) konnte ihre Erholung in den letzten Tagen fortsetzen. Mit Blick auf den Chart dürfen Anleger folgende Kursmarken nicht aus den Augen lassen.

Ethereum-Prognose: Warum die nächsten Handelstage entscheidend werden

Ethereum-Prognose: Warum die nächsten Handelstage entscheidend werden

In diesem Artikel erfährst du: Warum ein erneuter Ethereum-Kursrücksetzer nicht ausgeschlossen werden darf

Wieso ein Rückfall unter die 20-Tagelinie das Ende des Kursanstiegs bedeuten könnte

Welche Chartmarken über die Kursrichtung von Ethereum (ETH) entscheiden

Die Kryptowährung Ethereum (ETH) kann sich weiter gen Norden vorarbeiten. Die Rückeroberung der 50-Tagelinie ließ den Altcoin seit Wochenbeginn um mehr als fünf Prozent auf aktuell 1.890 US-Dollar zulegen. Um die laufende Anstiegsbewegung zu bestätigen und eine nachhaltige Trendfortsetzung zu schaffen, rücken nun diese Chartmarken in den Fokus der Anleger.

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