In diesem Artikel erfährst du:
- Warum ein erneuter Ethereum-Kursrücksetzer nicht ausgeschlossen werden darf
- Wieso ein Rückfall unter die 20-Tagelinie das Ende des Kursanstiegs bedeuten könnte
- Welche Chartmarken über die Kursrichtung von Ethereum (ETH) entscheiden
Die Kryptowährung Ethereum (ETH) kann sich weiter gen Norden vorarbeiten. Die Rückeroberung der 50-Tagelinie ließ den Altcoin seit Wochenbeginn um mehr als fünf Prozent auf aktuell 1.890 US-Dollar zulegen. Um die laufende Anstiegsbewegung zu bestätigen und eine nachhaltige Trendfortsetzung zu schaffen, rücken nun diese Chartmarken in den Fokus der Anleger.
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