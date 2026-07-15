In diesem Artikel erfährst du:
- Warum die zurückeroberte Unterstützungszone für den weiteren Bitcoin-Kurs wichtig bleibt
- Weshalb die positiven US-Inflationsdaten die Angst vor einer weiteren Zinserhöhung deutlich abgeschwächt haben
- Welche Signale On-Chain-Daten bei kurz- und langfristigen Bitcoin-Haltern derzeit liefern
Zuletzt konnte der Bitcoin-Kurs konnte eine wichtige Unterstützungszone zurückerobern und profitierte dabei von überraschend positiven US-Inflationsdaten. Mit Blick auf die On-Chain-Daten lassen sich jetzt spannende Entwicklungen ableiten, die auf eine Verbesserung der Lage in den nächsten Wochen und Monaten hindeuten könnte. Für eine endgültige Entwarnung wäre es allerdings noch zu früh.
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