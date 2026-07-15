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On-Chain-Analyse 

Die Bitcoin-Erholung könnte schneller kommen als gedacht

On-Chain-Daten zeigen weniger Stress bei Anlegern. Warum das Chancen eröffnet, aber noch keine bestätigte Trendwende bedeutet.

Louis Blümlein
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Eine Bitcoin-Münze vor einem Chartbild

Beitragsbild: Shutterstock

 | Der Bitcoin-Kurs eroberte jüngst eine wichtige Unterstützung zurück

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum die zurückeroberte Unterstützungszone für den weiteren Bitcoin-Kurs wichtig bleibt
  • Weshalb die positiven US-Inflationsdaten die Angst vor einer weiteren Zinserhöhung deutlich abgeschwächt haben
  • Welche Signale On-Chain-Daten bei kurz- und langfristigen Bitcoin-Haltern derzeit liefern

Zuletzt konnte der Bitcoin-Kurs konnte eine wichtige Unterstützungszone zurückerobern und profitierte dabei von überraschend positiven US-Inflationsdaten. Mit Blick auf die On-Chain-Daten lassen sich jetzt spannende Entwicklungen ableiten, die auf eine Verbesserung der Lage in den nächsten Wochen und Monaten hindeuten könnte. Für eine endgültige Entwarnung wäre es allerdings noch zu früh.

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