Der Krypto-Markt muss sich den Korrekturen im Halbleiter-Sektor fügen. Die hohe Volatilität im Tech-Bereich unterstreicht die Gefahr einer anhaltenden Kursschwäche über die Sommermonate hinweg.

Fehlende Dynamik am Krypto-Markt: Deshalb sehen wir von Zukäufen ab

Fehlende Dynamik am Krypto-Markt: Deshalb sehen wir von Zukäufen ab

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitcoin und Altcoins zeigen weiterhin Schwäche und notieren nahe ihrer Jahrestiefs. â³

Hohe Cash-Quote im Stablecoin Tether bleibt, um auf mögliche Marktbewegungen reagieren zu können. â³ Wir haben die besten MiCA-lizenzierten Broker und Börsen für dich getestet Zu den Börsen

Die Seitwärtsphase bei Bitcoin und weiten Teilen des Krypto-Marktes setzt sich fort. Nachhaltige Anstiegsbewegungen lassen unverändert auf sich warten. Geringes Handelsvolumen und das Wiederaufflammen des Iran-Konflikts lässt Anleger an der Seitenlinie verharren. Wir zeigen auf, wie sich Krypto-Investoren in dieser andauernden Seitwärtsphase positionieren können.

Das Krypto-Portfolio umfasst stets acht bis zehn Coins und hält geplante Käufe und Kauflevels fest. Es bildet die Grundlage für eine systematische, transparente Investmentstrategie. Aktuell befindet sich das Portfolio noch im Aufbau.

Bitcoin und Co. im Makro-Check: Das bewegt die Kurse aktuell

Der Krypto-Sektor kommt bislang nicht nachhaltig von der Stelle und die Erholung der ersten Monatshälfte droht ins Stocken zu geraten. Nachdem Bitcoin in den Vortagen den Versuch unternahm das bisherige Juli-Hoch bei 64.700 US-Dollar zu attackieren, rutschte die Krypto-Leitwährung zwischenzeitlich zurück unter 62.000 US-Dollar. Massive Kurskorrekturen im Halbleitersegment in Südkorea infolge neuer US-Militärschläge gegen den Iran sorgten zu Wochenbeginn für eine Liquidationskaskade unter koreanischen Kleinanlegern, die daraufhin die Kurse an den Finanzmärkten gen Süden drückten.

Zwar verzeichneten die Bitcoin und Ethereum Spot ETFs nach einer achtwöchigen Abflussserie in der Vorwoche leichte Zuflüsse, zum Wochenstart erlitten die beiden größten Kryptowährungen aber erneut Outflows in Höhe von 440 Millionen US-Dollar. Die Situation ist damit weiterhin als fragil zu bewerten, auch wenn Bitcoin nach niedriger als erwarteten US-Verbraucherpreisen wieder im Bereich der 64.000 US-Dollarmarke notiert.

So ist das Krypto-Portfolio aktuell aufgestellt (100.000 US-Dollar Basis)

Das Portfolio beinhaltet die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung Bitcoin (BTC) sowie Positionen in Ethereum (ETH), Solana (SOL), Aave (AAVE), dem Binance Coin (BNB), Virtuals Protocol (VIRTUAL), Canton (CC), Ripple (XRP), Phala Network (PHA) und Hyperliquid (HYPE). Obwohl die leichten Inflows in die Spot ETFs eine gestiegene Zuversicht unter institutionellen Anleger indizieren, rechnen wir vorerst weiterhin mit einer finalen Kapitulationsbewegung am Krypto-Markt in den statistisch schwachen Handelsmonaten August und September. Daher bleibt die hohe Cash-Quote im Stablecoin Tether (USDT) unverändert bestehen.

Das Portfolio notiert trotz eines schwachen Wochenauftakts an den weltweiten Finanzmärkten auf Siebentage-Sicht unverändert. Die Gesamtposition des Musterdepots liegt zum Zeitpunkt des Schreibens bei 90.154 US-Dollar.

Das BTC-ECHO Musterdepot tendiert in den letzten sieben Handelstagen seitwärts

Das vollständige Portfolio könnt ihr euch in der BTC-ECHO App kostenlos selbst nachbauen. Dafür müsst ihr einfach nur die BTC-ECHO App im App Store oder Google Play Store herunterladen und im Reiter “Portfolio” alle oben gezeigten Coins hinzufügen.

Um zukünftige Käufe und Verkäufe von Kryptowährungen auch im eigenen Portfolio abbilden zu können, empfiehlt sich zudem die MiCA-konforme Krypto-Börse Kraken, bei der Neukunden einen Willkommensbonus von 30 Euro erhalten können.

Krypto-Positionen im Fokus: Unsere Einzeleinschätzung

Bitcoin (BTC)

Bitcoin bewegt sich derzeit in einer neutralen Marktphase mit leicht bullischer Tendenz. Solange der Kurs oberhalb des EMA-20 bei rund 63.700 US-Dollar bleibt, besteht die Chance auf einen Anstieg in Richtung 65.000 bis 68.000 US-Dollar. Der RSI signalisiert aktuell weder einen überkauften noch überverkauften Zustand, während die Bollinger-Bänder auf eine anhaltende Konsolidierung mit moderater Volatilität hindeuten.

Entscheidend bleiben nun die markanten Kursmarken: Ein nachhaltiger Ausbruch über 65.000 US-Dollar könnte neues Aufwärtsmomentum freisetzen. Fällt Bitcoin dagegen unter die Fibonacci-Unterstützung bei 60.436 US-Dollar, droht eine Ausweitung der Korrektur in Richtung 59.000 US-Dollar. Insgesamt überwiegt kurzfristig das Seitwärtsszenario, bis der Markt einen klaren Ausbruch liefert.

Ethereum (ETH)

Ethereum befindet sich kurzfristig in einer neutralen bis leicht bärischen Phase. Zwar notiert der Kurs noch knapp oberhalb des EMA-20 und hält damit den kurzfristigen Aufwärtstrend intakt, doch das Momentum verliert an Dynamik. Nach dem jüngsten Anstieg sorgen Gewinnmitnahmen für eine Konsolidierung, während der RSI auf ein nachlassendes Kaufinteresse hindeutet.

Wichtig werden nun die Marken bei 1.775 und 1.830 US-Dollar. Ein nachhaltiger Ausbruch über 1.830 US-Dollar könnte den Weg in Richtung 1.905 US-Dollar und darüber hinaus bis an die psychologisch relevante Marke von 2.000 US-Dollar freimachen. Rutscht Ethereum hingegen unter 1.740 US-Dollar, droht eine Ausweitung der Korrektur bis in den Bereich um 1.720 US-Dollar und sogar 1.650 US-Dollar. Das wahrscheinlichste Szenario scheint eine Trendfortsetzung gen Norden.

Solana (SOL)

Solana zeigt sich kurzfristig neutral bis leicht bärisch. Der Kurs notiert unter dem EMA-20 und signalisiert damit eine nachlassende Stärke, während der RSI auf ein schwaches Momentum hindeutet. Gleichzeitig sprechen die rückläufige Volatilität und die enge Handelsspanne für eine Konsolidierungsphase mit begrenzten Kursschwankungen.

Wer über Solana hinaus wissen möchte, welche Kursmarken bei Bitcoin, Ethereum oder anderen Kryptowährungen jetzt wichtig werden, findet bei BTC-ECHO automatisch generierte Kursanalysen. Das Tool ordnet aktuelle Marktdaten ein und zeigt mögliche bullishe wie bearishe Szenarien.

Entscheidend bleiben die Marken bei 76,90 und 78,30 US-Dollar. Ein Anstieg über den EMA-20 und anschließend über 83,98 US-Dollar könnte den Weg für eine Erholung bis in den Bereich von 95 US-Dollar ebnen. Fällt Solana hingegen nachhaltig unter 76,70 US-Dollar, dürfte sich die Korrektur bis in den Bereich um 70 beziehungsweise 69 US-Dollar ausweiten. Aktuell bleibt eine Seitwärtsbewegung mit leicht negativem Grundton das wahrscheinlichste Szenario.

Aave (AAVE)

Aave präsentiert sich kurzfristig neutral bis leicht bullisch. Der Kurs notiert oberhalb des EMA-20 und signalisiert damit weiterhin relative Stärke, auch wenn die jüngste Aufwärtsbewegung zuletzt an Dynamik verloren hat. Der RSI bewegt sich im neutralen Bereich und deutet auf ein ausgeglichenes Momentum hin, während die erhöhte Volatilität auf eine laufende Konsolidierung schließen lässt.

Besonders relevant sind nun die Kursmarken um 98 und 102 US-Dollar: Gelingt ein Ausbruch über 102,22 US-Dollar bei steigendem Handelsvolumen, könnte sich die Aufwärtsbewegung in Richtung 120 US-Dollar fortsetzen. Fällt Aave dagegen nachhaltig unter 98 US-Dollar, steigt das Risiko einer Korrektur bis in den Bereich um 95 beziehungsweise 90 US-Dollar. Insgesamt bleibt das wahrscheinlichste Szenario zunächst eine Seitwärtsbewegung mit leicht positivem Grundton.

Binance Coin (BNB)

BNB bewegt sich kurzfristig in einer neutralen bis leicht bärischen Marktphase. Der Kurs notiert knapp unter dem EMA-20 und signalisiert damit nachlassende Stärke, während der RSI auf ein schwaches, aber stabiles Momentum hindeutet. Die moderate Volatilität spricht derzeit für eine Konsolidierung statt einer klaren Trendbewegung.

Ausschlaggebend sind nun die Marken bei 558 und 582 US-Dollar. Ein nachhaltiger Ausbruch über 582 US-Dollar könnte eine Erholung in Richtung 620 US-Dollar einleiten. Fällt BNB hingegen unter die Fibonacci-Unterstützung bei 558 US-Dollar, dürfte sich die Korrektur bis in den Bereich um 540 US-Dollar ausweiten. Bis dahin bleibt eine Seitwärtsbewegung mit leicht negativem Grundton das wahrscheinlichste Szenario.

Virtuals Protocol (VIRTUAL)

Virtuals Protocol präsentiert sich kurzfristig bullish. Der Kurs notiert oberhalb des EMA-20 und konnte sich nach dem jüngsten Rücksetzer deutlich erholen, was auf anhaltendes Kaufinteresse hindeutet. Auch der RSI signalisiert positives Momentum, ohne bereits einen überkauften Markt anzuzeigen, während die steigende Volatilität auf eine mögliche Fortsetzung der Aufwärtsbewegung schließen lässt.

Im Fokus stehen nun die Marken bei 0,584 und 0,649 US-Dollar. Ein nachhaltiger Ausbruch über 0,584 US-Dollar könnte weiteres Aufwärtspotenzial bis in den Bereich um 0,65 US-Dollar und darüber hinaus freisetzen. Fällt der Kurs hingegen unter 0,542 US-Dollar, steigt das Risiko einer Korrektur in Richtung 0,50 bis 0,45 US-Dollar. Trotz des bullischen Gesamtbilds bleibt das Rückschlagrisiko aufgrund der erhöhten Volatilität bestehen.

Canton (CC)

Die RWA-Blockchain Canton versuchte sich zuletzt vom Abverkauf in der Vorwoche zu erholen, notiert mit 0,132 US-Dollar jedoch weiter schwach. Der Zwischenanstieg endete im Bereich der wichtigen Resistmarke bei 0,139 US-Dollar. Dieses Kursniveau muss jedoch nachhaltig zurückerobert werden um die Erholung in Richtung 0,147 US-Dollar auszuweiten. Auf der Unterseite fungiert das Vorwochentief bei 0,125 US-Dollar als zentrale Unterstützung. Kommt es zu einer Aufgabe dieses Supportlevels, ist ein Abverkauf bis an die 0,117 US-Dollar wahrscheinlich.

Der RSI-Indikator indiziert trotz einer Zwischenerholung in den Vortagen aktuell weiterhin schwaches Momentum. Immerhin hat sich RSI vorerst aus der überverkauften Zone lösen können, was die Chancen für eine Gegenbewegung gen Norden leicht verbessert hat.

Hyperliquid (HYPE)

Hyperliquid (HYPE) gehört in den letzten sieben Handelstagen zu den größten Kursverlierern. Immerhin konnte sich der HYPE-Kurs vorerst erneut oberhalb des gleitenden Durchschnitts EMA-50 im Bereich der 64 US-Dollar stabilisieren. Jedoch hat sich die Gefahr einer Top-Bildung zuletzt deutlich erhöht. Ein Abverkauf unter das Monatstief um 62 US-Dollar würde die Tiefststände aus dem Handelsmonat Juni zwischen erhöht 60,62 US-Dollar und 58,55 US-Dollar als Ziel aktivieren. Aufhellen würde sich das Chartbild erst bei einer dynamischen Rückeroberung des EMA-20 bei 66,39 US-Dollar gefolgt von einem Tagesschlusskurs über der 68,21 US-Dollar.

Mit Blick auf den RSI-Indikator erhöht sich die Wahrscheinlichkeit einer zeitnahen Richtungsentscheidung. Mit einem Wert von 46 müssen die Bullen zeitnah zu einer Gegenbewegung ansetzen, um ein frisches Verkaufssignal im Tageschart in letzter Sekunde abzuwehren.

Ripple (XRP)

XRP bleibt kurzfristig in einer neutralen bis leicht bärischen Verfassung. Der Kurs notiert unter dem EMA-20 und signalisiert damit anhaltende Schwäche, während der RSI auf ein verhaltenes Momentum und zunehmenden Verkaufsdruck hindeutet. Die aktuell geringe Volatilität spricht für eine Konsolidierung, erhöht aber gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit eines bevorstehenden Ausbruchs.

Entscheidend sind nun die Marken bei 1,06 und 1,12 US-Dollar. Ein nachhaltiger Ausbruch über 1,12 US-Dollar könnte eine Erholung bis in den Bereich um 1,20 US-Dollar einleiten. Fällt XRP hingegen unter 1,06 US-Dollar, dürfte sich die Korrektur bis in den Bereich zwischen 1,03 und 1,01 US-Dollar ausweiten. Insgesamt bleibt eine Seitwärtsbewegung mit leicht negativem Grundton das wahrscheinlichste Szenario.

Phala Network (PHA)

Der Privacy AI-Coin Phala (PHA) gehört unverändert zu den Underperformern im Depot. Seit Aufgabe der Schlüsselunterstützung bei 0,030 US-Dollar korrigierte der PHA-Kurs um 25 Prozent auf aktuell 0,023 US-Dollar. Damit notiert der Kurs unweit seines Jahrestiefs aus dem Handelsmonat März von 0,021 US-Dollar. Dieses Kursniveau müssen die Bullen zwingend verteidigen. Ansonsten droht ein Retest des Vorjahrestiefs bei 0,019 US-Dollar. Aufatmen dürften die Anleger bei einer Erholung über die 0,025 US-Dollar. Sodann könnte sich die Gegenbewegung in Richtung Monatshoch um den EMA-20 bei 0,027 US-Dollar ausweiten.

Der RSI unterstreicht das anhaltend schwache Kursmomentum des Altcoin. Mit einem Wert von 26 bewegt sich der Indikator zwar unverändert im überverkauften Bereich, lässt jegliches bullishes Lebenszeichen aber bislang vermissen.

Tether (USDT)

Der Stablecoin ist an den US-Dollar gekoppelt. Daher besteht keine Gefahr eines plötzlichen Wertverlusts.

Unsere aktuelle Krypto-Strategie

Im Zuge der deutlichen Korrekturen von Aktientiteln aus dem Halbleitersegment musste der Krypto-Markt zu Wochenbeginn ebenfalls Federn lassen. Im Vergleich zu teils signifikanten Kursabschlägen bei einigen Chip-Produzenten in den letzten Wochen, zeigten sich Bitcoin und auch die Mehrheit der Altcoins verhältnismäßig resilient und konnten im Zuge der neusten US-Inflationszahlen ihre Kursverluste weiter eindämmen. Ein nachhaltiger Turnaround lässt dennoch auf sich warten. Vielmehr tendiert der Krypto-Sektor unverändert seitwärts.

Angesichts steigender Rohöl-Preise sind die Kursentwicklungen im Krypto-Sektor dennoch ein Teilerfolg und bestätigen die Vermutung, dass sich der Bärenmarkt auf der Zielgeraden befinden könnte. Solange die Handelsvolumina der meisten Kryptowährungen aber weiterhin unterdurchschnittlich sind, steht der Bodenbildungsversuch unverändert auf wackeligen Beinen. Die Gefahr einer finalen Kurskapitulation in den kommenden Handelsmonaten ist noch nicht vom Tisch. Wir halten die Cash-Quote daher oberhalb der Schwelle von 25 Prozent.

Das erwartet uns diese Handelswoche

Am morgigen Mittwoch schauen Anleger auf die Bekanntgabe des US-Erzeugerpreisindex. Am Donnerstag stehen die Einzelhandelsumsätze aus den USA im Fokus der Investoren. Zum Wochenschluss am Freitag richtet sich der Blick auf die aktuellen Verbraucherpreisdaten aus Europa sowie die Vorabschätzungen zur Verbraucherstimmung der US-Privathaushalte. Zeitgleich blicken die Marktteilnehmer auf den Beginn der Berichtssaison in den USA. Darüber hinaus dürfte die erste Befragung des neuen Fed-Vorsitzenden Kevin Warsh bei der jährlichen Befragung durch den Senat und das Repräsentantenhaus für erhöhte Volatilität an den Märkten sorgen.

Welche Auswirkungen diese Daten auf Bitcoin und Co. haben könnten, erfahrt ihr hier: Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Redaktioneller Hinweis: Mit dem BTC-ECHO-Musterportfolio wollen wir euch eine Hilfestellung geben und bilden alle Kauflevels, Zielmarken und Transaktionen transparent ab – inklusive Historie, Performance-Tracking und strategischer Einordnung. Marktexperte Stefan Lübeck – seit über zehn Jahren als Trader und Chartanalyst tätig – ist der aktive Manager des Portfolios. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar und dient ausschließlich zu Informationszwecken.