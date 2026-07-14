Steigende Staatsschulden und eine wachsende Geldmenge lassen immer mehr Menschen am heutigen Geldsystem zweifeln. Könnte Bitcoin mit seinen festen Regeln eines Tages zu einer neuen Kontrollinstanz werden?

Wäre ein Bitcoin-Standard die bessere Grundlage für unser Geldsystem?

Wäre ein Bitcoin-Standard die bessere Grundlage für unser Geldsystem?

In diesem Artikel erfährst du: Wie Bitcoin eine neue Form der Kontrolle ermöglichen könnte

Welche Rolle Transparenz für die Geldpolitik spielt

Worin die größten Chancen eines Bitcoin-Standards liegen

Wer von einem härteren Geldstandard profitieren oder Nachteile haben könnte

Die Staatsverschuldung erreicht in vielen Ländern neue Höchststände und die Geldmenge ist in den vergangenen Jahren immer weiter gewachsen. Viele Menschen haben deshalb den Eindruck, dass ihre Kaufkraft schleichend sinkt und Ersparnisse an Wert verlieren. Die Suche nach einem Geldsystem mit festen Regeln gewinnt dadurch an Bedeutung. An diesem Punkt kommen die Eigenschaften von Bitcoin ins Spiel, denn das Netzwerk folgt unveränderlichen Vorgaben, die jeder selbst überprüfen kann. Doch würde eine Welt, die sich stärker an diesen Prinzipien orientiert, das Leben der Menschen tatsächlich verbessern – oder doch nur neue Herausforderungen schaffen?

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