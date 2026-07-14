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Der nächste Schritt 

Polymarket beantragt Margin Trading in den USA

Die Krypto-Wettplattform Polymarket will ihren Nutzern bald auch Margin Trading anbieten. Sinnvolle Geschäftserweiterung oder Spiel mit dem Feuer?

Ludwig Schlick
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Polymarket Logo vor einem Chart

Beitragsbild: Shutterstock

 | Polymarket beantragt Margin Trading in den USA und holt bei Kalshi auf

Polymarket hat über seine Tochtergesellschaft PM Derivatives LLC am 3. Juli Anträge auf Registrierung als Futures Commission Merchant, NFA-Mitglied und Swap Firm bei der National Futures Association eingereicht. Das geht aus dem öffentlichen BASIC-Register der NFA hervor, wie Bloomberg berichtet. Eine weitere verbundene Gesellschaft namens Coming Home GBA LLC ist ebenfalls Teil der Antragsstellung. Für den vollständigen Betrieb von Margin Trading benötigt die Plattform zusätzlich die Genehmigung der Commodity Futures Trading Commission.

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Margin Trading würde es Nutzern ermöglichen, auf Ereignisse mit einem Bruchteil des normalerweise erforderlichen Kapitals zu wetten. Wer beispielsweise mit zehnfachem Hebel arbeitet, benötigt nur ein Zehntel des eigentlichen Einsatzes als Kapital. Das macht die Plattform für aktive Trader attraktiver, die ihr Kapital nicht vollständig auf Polymarket binden wollen. Bislang müssen Nutzer den vollen Einsatz hinterlegen, was im Vergleich zu klassischen Derivatemärkten ein struktureller Nachteil ist. Mit Margin Trading würde Polymarket diesem Standard deutlich näherkommen.

Kalshi ist bereits einen Schritt weiter

Der direkte Konkurrent Kalshi ist in diesem Bereich regulatorisch bereits etwas abgesicherter. Im März 2026 erhielt die Tochtergesellschaft Kinetic Markets LLC die NFA-Zulassung als registrierter FCM und Swap Firm. Polymarket muss diesen Prozess noch abschließen. Trotzdem zeigen die aktuellen Volumina, dass der Wettbewerb zwischen beiden Plattformen eng bleibt. Im Juni kam Kalshi auf 33 Milliarden US-Dollar, Polymarket und seine US-Einheit lagen bei 14 Milliarden US-Dollar.

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