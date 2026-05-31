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Das sagt BTC-ECHO 

Streitpunkt Prognosemärkte: Brauchen wir Polymarket und Co. wirklich?

Sind Prognosemärkte die präziseste Form der Wahrheitssuche – oder nur Glücksspiel im pseudointellektuellen Gewand? Das sagt BTC-ECHO.

Daniel Hoppmann
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Eine große Anzeigetafel in New York zeigt Quoten der Kandidaten auf das Bürgermeisteramt der Stadt

Beitragsbild: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Olga Fedorova

 | Von Bürgermeisterwahlen bis zur Wiederauferstehung Jesus Christus: Auf Prognosemärkten kann man auf so ziemlich alles wetten

In diesem Artikel erfährst du:

  • Was Prognosemärkte so wertvoll macht?
  • Warum es aber auch heftige Kritik an den Plattformen gibt
  • Wie präzise Polymarket und Co. wirklich sind

Jung, dynamisch und ausgesprochen lukrativ. Prognosemärkte zählen zweifelsfrei zu den Überfliegern der Krypto-Branche. Aus einem Geschäftsmodell, das Wetten auf so ziemlich jedes Ereignis erlaubt, wurde ein Milliarden-Business. Und eines, das durchaus polarisiert – auch bei BTC-ECHO. In der Redaktion stellen wir uns deshalb die Frage: Brauchen wir wirklich Prognosemärkte?

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