Sind Prognosemärkte die präziseste Form der Wahrheitssuche – oder nur Glücksspiel im pseudointellektuellen Gewand? Das sagt BTC-ECHO.

Streitpunkt Prognosemärkte: Brauchen wir Polymarket und Co. wirklich?

Streitpunkt Prognosemärkte: Brauchen wir Polymarket und Co. wirklich?

Das sagt BTC-ECHO

In diesem Artikel erfährst du: Was Prognosemärkte so wertvoll macht?

Warum es aber auch heftige Kritik an den Plattformen gibt

Wie präzise Polymarket und Co. wirklich sind

Jung, dynamisch und ausgesprochen lukrativ. Prognosemärkte zählen zweifelsfrei zu den Überfliegern der Krypto-Branche. Aus einem Geschäftsmodell, das Wetten auf so ziemlich jedes Ereignis erlaubt, wurde ein Milliarden-Business. Und eines, das durchaus polarisiert – auch bei BTC-ECHO. In der Redaktion stellen wir uns deshalb die Frage: Brauchen wir wirklich Prognosemärkte?

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