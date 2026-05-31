In diesem Artikel erfährst du:
- Was Prognosemärkte so wertvoll macht?
- Warum es aber auch heftige Kritik an den Plattformen gibt
- Wie präzise Polymarket und Co. wirklich sind
Jung, dynamisch und ausgesprochen lukrativ. Prognosemärkte zählen zweifelsfrei zu den Überfliegern der Krypto-Branche. Aus einem Geschäftsmodell, das Wetten auf so ziemlich jedes Ereignis erlaubt, wurde ein Milliarden-Business. Und eines, das durchaus polarisiert – auch bei BTC-ECHO. In der Redaktion stellen wir uns deshalb die Frage: Brauchen wir wirklich Prognosemärkte?
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