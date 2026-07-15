Zcash (ZEC): Warum der Privacy-Coin weiteres Kurspotenzial bietet

Der größte Privacy-Coin Zcash (ZEC) gehört in den letzten Handelswochen zu den stärksten Performern am Krypto-Markt. Folgende Kursmarken werden mit Blick auf den Chart nun relevant.

In diesem Artikel erfährst du: Welche Kursziele die Zcash-Bullen kurz- und mittelfristig anvisieren dürften

Wieso der Privacy-Coin in den nächsten Wochen bis an sein Jahreshoch ansteigen könnte

Wieso ein Rückfall unter die 20-Tagelinie ein erstes Warnsignal für die Anleger wäre

Das Krypto-Urgestein Zcash (ZEC) beeindruckt derzeit mit einer starken Erholung. Ausgehend vom Wochentief stieg der ZEC-Kurs um 18 Prozent auf ein neues Monatshoch bei 589 US-Dollar. Frischer Rückenwind am Krypto-Markt hievte den Privacy-Coin in den letzten sieben Handelstagen unter die Top-Performer der 100 größten Kryptowährungen. Infolge des jüngsten Ausbruchs hat sich nun Wahrscheinlichkeit für weitere Kurszuwächse zusätzlich erhöht. Welche Kursmarken Anleger jetzt im Blick haben müssen, zeigt diese charttechnische Analyse.

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