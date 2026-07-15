Der PUMP-Kurs legt nach dem milliardenschweren Token Unlock deutlich zu. Ist der Ausbruch nachhaltig oder droht nun der nächste Rücksetzer?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Pump.fun steht vor einem Token Unlock, der 82,5 Milliarden PUMP betrifft.

Der Kurs zeigt bisher eine positive Entwicklung trotz des erhöhten Angebots. â³

Technische Analysen deuten auf mögliche Kursziele und entscheidende Marken hin.

Die Marktbedingungen bleiben volatil, Anleger sollten vorsichtig agieren. â³

Token Unlocks gelten am Krypto-Markt gewöhnlich als Belastungsfaktor. Dass selbst eine massive Ausweitung des handelbaren Angebots nicht zwangsläufig fallende Kurse nach sich zieht, zeigte jedoch Solana Anfang 2021: Trotz eines großen Unlocks legte der SOL-Kurs rund um das Ereignis deutlich zu. Nun steht Pump.fun vor einer ähnlichen Bewährungsprobe.

Am 12. Juli wurden 82,5 Milliarden PUMP für das Team und frühe Investoren entsperrt – das entsprach rund 20 Prozent der zuvor umlaufenden Menge. Bislang hält sich der befürchtete Verkaufsdruck jedoch in Grenzen: In den vergangenen 24 Stunden konnte PUMP sogar um fast 16 Prozent zulegen. Wird der vermeintlich bearishe Unlock damit wie einst bei Solana zum Startschuss für eine Rallye? Ein Blick auf den Chart zeigt, welche Kursmarken jetzt entscheidend sind.

PUMP in der technischen Analyse

In den vergangenen 12 bis 24 Stunden bewegte sich der PUMP-Kurs innerhalb einer Spanne von rund 0,0014 bis 0,0017 US-Dollar. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei etwa 0,0017 US-Dollar und damit deutlich über dem Schlusskurs vom 14. Juli bei 0,0015 US-Dollar. Die letzten Aufwärtskerzen wurden von erhöhtem Handelsvolumen begleitet. Die Marktkapitalisierung beläuft sich derzeit auf rund 663 Millionen US-Dollar.

Der Kurs notiert oberhalb des EMA 20 bei rund 0,0016 US-Dollar und bildet kurzfristig höhere Hochs sowie höhere Tiefs aus. Damit bleibt die übergeordnete Struktur zunächst bullisch.

Kräftiges Kaufmomentum

Der Relative-Stärke-Index liegt bei rund 67 und signalisiert ein kräftiges Kaufmomentum, ohne bereits ein deutlich überkauftes Niveau erreicht zu haben. Der MACD und das zugehörige Histogramm zeigen ebenfalls eine positive Beschleunigung. Das kurzfristige Momentum spricht damit weiterhin für die Käuferseite.

Die Breite der Bollinger-Bänder liegt bei rund 0,0003 US-Dollar. Das obere Band verläuft bei etwa 0,0017 US-Dollar, das untere Band bei rund 0,0014 US-Dollar. Die Schwankungsbreite ist damit erhöht, aber noch nicht extrem.

PUMP befindet sich in einer möglichen Anschlussbewegung nach einer zuvor engeren Konsolidierung. Aufgrund des schnellen Kursanstiegs bleibt das Risiko kurzfristiger Rücksetzer dennoch erhöht.

Wenn du täglich wissen möchtest, welche Kursmarken bei PUMP und Co. aktuell entscheidend sind, probiere unser neues BTC-ECHO-Kursanalyse-Tool aus.

Kurzfristige PUMP-Prognose

Das neutrale Szenario besitzt mit 50 Prozent die höchste Wahrscheinlichkeit. In diesem Fall würde sich PUMP oberhalb des EMA 20 und der Unterstützung bei rund 0,0016 US-Dollar stabilisieren. Der RSI müsste dafür oberhalb von 60 bleiben und die Mittellinie der Bollinger-Bänder weiterhin als Unterstützung dienen. Das Kursziel läge bei rund 0,0017 US-Dollar.

Für das bullische Szenario wird eine Wahrscheinlichkeit von 30 Prozent angesetzt. Entscheidend wäre ein von steigendem Handelsvolumen begleiteter Ausbruch über den kurzfristigen Widerstandsbereich bei rund 0,0017 US-Dollar. Ein RSI-Anstieg über 75 und ein weiter steigender EMA 20 würden den Aufwärtstrend bestätigen. Oberhalb des Fibonacci-Endes und des Bollinger-Oberbands könnte der Kurs anschließend bis auf 0,0020 US-Dollar steigen. Das bisherige Allzeithoch bei rund 0,0082 US-Dollar bliebe jedoch noch weit entfernt.

Du willst PUMP kaufen? Über Coinbase erhältst du aktuell einen Bonus von rund 30 Euro in BTC.

Das bearishe Szenario besitzt eine Wahrscheinlichkeit von 20 Prozent. Es würde an Relevanz gewinnen, wenn der RSI unter 50 fällt und PUMP die Unterstützung bei rund 0,0016 US-Dollar unterschreitet. Weitere relevante Marken liegen im Bereich des primären Supports und des Fibonacci-Levels bei etwa 0,0015 US-Dollar sowie am Bollinger-Unterband bei rund 0,0014 US-Dollar. In diesem Fall wären Rückgänge bis in eine Zielzone von 0,0015 bis 0,0012 US-Dollar möglich.

Die Invalidierung für die dargestellten Szenarien liegt bei 0,0020 US-Dollar. Insgesamt bleibt das kurzfristige Chartbild bullisch, solange PUMP den EMA 20 verteidigt. Anleger sollten ihre Positionsgrößen und Absicherungen dennoch an die erhöhte Volatilität anpassen.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.