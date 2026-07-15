Patrick Witt, Krypto-Berater des Weißen Hauses, verlässt seinen Posten Ende Juli für mehrere Monate Militärtraining. Das Timing könnte kaum schlechter sein.

Trumps Krypto-Berater meldet sich zum Militärdienst: Böses Omen für den Clarity Act?

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Sein Abgang fällt in eine kritische Phase für den Clarity Act.

Der US-Senat hat bis zum 8. August Zeit, das Gesetz zu verabschieden.

Witts Rolle als Vermittler zwischen Krypto-Industrie und Banken war entscheidend.

Patrick Witt, Direktor des “Presidential Council of Advisors for Digital Assets”, verlässt seinen Posten am 24. Juli für mehrere Monate. Trumps Krypto-Berater meldet sich überraschend zum JAG-Training der Georgia Army National Guard, um als Rechtsoffizier zu dienen. Sein Stellvertreter Harry Jung soll die Aufgaben offiziell übernehmen, Witt will den Prozess jedoch auch während des Militärtrainings weiter begleiten.

Der Zeitpunkt ist heikel, denn der Clarity Act steht vor einem engen Zeitfenster: Bevor der US-Senat am 8. August in die Sommerpause geht, müsste das Gesetz eigentlich verabschiedet werden. Viele Beobachter sehen das als entscheidende Frist. Witt war in den vergangenen Monaten der zentrale Vermittler zwischen Krypto-Industrie und Bankenvertretern zu strittigen Punkten wie Stablecoin-Renditen und Ethik-Regelungen. Kurz vor seiner Abreise meldete er sich noch einmal auf X zu Wort:

Critical week for Clarity, which also happens to be the one-year anniversary of GENIUS. A reminder of the incredible amount of hard work that has gone into this bill, but also of the time we’ve already lost. We cannot afford to delay any longer. — Patrick Witt (@patrickjwitt) July 13, 2026

Es sei eine äußerst kritische Woche für den Clarity Act, der zugleich das einjährige Jubiläum des GENIUS Act markiere. Die enorme Arbeit, die in das Gesetz geflossen sei, mache die bisherigen Verzögerungen umso schmerzhafter: “Wir können es uns nicht leisten, weiter zu verzögern.” Warum er ausgerechnet jetzt das Militärtraining absolviert, lässt Witt allerdings offen. Für die US-amerikanische Krypto-Industrie könnte es ein heißer Sommer werden.