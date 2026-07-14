200-Dollar-Gerät findet Bitcoin-Block: Hobby Miner kassiert 200.000 US-Dollar

Ein Hobby Miner hat mit einem günstigen Bitaxe-Gerät einen Bitcoin-Block gefunden und rund 200.000 US-Dollar verdient. Solche Erfolge sind äußerst selten, doch die Zahl erfolgreicher Solo Miner steigt.

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Der Fund bringt ihm eine Blockbelohnung von 3,125 Bitcoin.

Der Erfolg gilt als statistische Ausnahme im Mining-Bereich. â³

Immer mehr Solo Miner erzielen Erfolge im Bitcoin-Mining. â³

Ein Solo Miner hat geschafft, worauf selbst einige professionelle Bitcoin-Schürfer jahrelang vergeblich warten: Mit nur einem einzelnen Bitaxe-Mining-Gerät hat er einen Bitcoin-Block gefunden und damit die komplette Blockbelohnung erhalten. Für den Treffer kassierte der Hobby Miner 3,125 Bitcoin im Wert von rund 200.000 US-Dollar. Die Transaktion wurde am vergangenen Freitag mit Block 957382 bestätigt.

Bitcoin-Fund für weniger als 200 US-Dollar

Nach Angaben des Mining-Pools Public Pool kam dabei lediglich ein Bitaxe-Gerät zum Einsatz. Die Hardware kostet weniger als 200 US-Dollar und erreicht eine Rechenleistung von rund einem Terahash pro Sekunde. Im Vergleich zur gesamten Rechenleistung des Bitcoin-Netzwerks ist das verschwindend gering. Der Erfolg gilt deshalb als statistische Ausnahme.

Dennoch zeigt der Fall, dass selbst kleine Mining-Setups theoretisch einen vollständigen Block finden können. Im April gelang einem Solo Miner ein solcher Erfolg über den Dienst CKPool. Im Februar fand ein privater Miner ebenfalls einen Block, nutzte dafür allerdings gemietete Rechenleistung statt eigener Hardware.

Immer mehr erfolgreiche Solo Miner

Der aktuelle Fund ist bereits der zwölfte Solo-Block eines Hobby Miners im Jahr 2026. In den vergangenen zwölf Monaten wurden insgesamt 24 Bitcoin-Blöcke von Solo Minern gefunden. Das entspricht einem Anstieg von 41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Im Durchschnitt wird alle 15,2 Tage ein Solo-Block gefunden. Die bislang längste Phase ohne erfolgreichen Solo-Miner lag bei 58 Tagen.