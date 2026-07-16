Viele Bitcoin-Anleger sehen vor allem Quantencomputer als langfristige Bedrohung. Dabei könnten der Kryptowährung noch ganz andere Risiken zusetzen. Wovor die Experten warnen.

Die größte Bitcoin-Gefahr 2026? Was die Experten tatsächlich fürchten

Die größte Bitcoin-Gefahr 2026? Was die Experten tatsächlich fürchten

"Vielleicht ist es sogar notwendig"

In diesem Artikel erfährst du: Warum der Bitcoin-Bärenmarkt brisanter ist als viele glauben

Welche Akteure daran arbeiten, Bitcoin zum Scheitern zu bringen

Weshalb die BTC-Community sich selbst zerfleischen könnte

“Bitcoin ist tot, lang lebe Bitcoin” – angesichts des harten Bärenmarktes ist dieser Satz derzeit wieder regelmäßig in der BTC-Community zu hören. Und zweifellos haben die Optimisten unter den Hodlern gute Gründe für ihre Zuversicht. Schließlich wurde die Krypto-Leitwährung von Finanzanalysten und Medien bereits hunderte Male totgesagt. Dennoch ist Bitcoin kein Selbstläufer und dürfte in den kommenden Monaten und Jahren vor großen Herausforderungen stehen. Eine davon sind mögliche Angriffe durch Quantencomputer. Auf Nachfrage zeigen sich die Experten diesbezüglich allerdings erstaunlich gelassen. Die eigentliche Bedrohung könnte von ganz anderer Seite kommen.

Jetzt freischalten und Vorteil sichern! Exklusive Artikel & Interviews (Web & App)

Kurs-Analysen zu Top-Coins (On-Demand)

Täglicher Investment-Newsletter (Mo - Fr)

Viel weniger Werbung Monatsabo Probewoche nur 1 € danach 2,49 € pro Woche weiter Sehr beliebt Jahresabo nur 1,15 € pro Woche weiter Zahlungsmöglichkeiten VISA



Pay Pal

Pay

Pay

SEPA Bereits Plus+ Mitglied? Hier anmelden