In diesem Artikel erfährst du:
- Warum der Bitcoin-Bärenmarkt brisanter ist als viele glauben
- Welche Akteure daran arbeiten, Bitcoin zum Scheitern zu bringen
- Weshalb die BTC-Community sich selbst zerfleischen könnte
“Bitcoin ist tot, lang lebe Bitcoin” – angesichts des harten Bärenmarktes ist dieser Satz derzeit wieder regelmäßig in der BTC-Community zu hören. Und zweifellos haben die Optimisten unter den Hodlern gute Gründe für ihre Zuversicht. Schließlich wurde die Krypto-Leitwährung von Finanzanalysten und Medien bereits hunderte Male totgesagt. Dennoch ist Bitcoin kein Selbstläufer und dürfte in den kommenden Monaten und Jahren vor großen Herausforderungen stehen. Eine davon sind mögliche Angriffe durch Quantencomputer. Auf Nachfrage zeigen sich die Experten diesbezüglich allerdings erstaunlich gelassen. Die eigentliche Bedrohung könnte von ganz anderer Seite kommen.
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