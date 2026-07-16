Der nächste Multimillionen-Hack erwischt den DeFi-Space. Diesmal trifft es die Handelsplattform Ostium. Alle wichtigen Infos.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Ostium pausiert den Handel nach einem mutmaßlichen Millionenschaden durch einen Exploit.

Ein Angreifer soll 18 Millionen US-Dollar in USDC entwendet haben. â³

Die Plattform untersucht den Vorfall und hat bereits erste Erkenntnisse gewonnen. â³

Der Vorfall folgt kurz nach einer Partnerschaft mit der Nasdaq.

Der DeFi-Handelsplattform Ostium droht ein Millionenschaden. Wie die Blockchain-Sicherheitsfirma Blockaid zuerst berichtete, soll ein mutmaßlicher Angreifer rund 18 Millionen US-Dollar in USDC über einen Exploit entwendet haben. Ostium bestätigte den Vorfall mittlerweile auf X. Darin heißt es: “Wir sind uns des Problems mit dem OLP Vault bewusst. Wir haben den gesamten Handel pausiert. Das Team untersucht den Vorfall.”

Nach ersten Erkenntnissen soll der Angreifer einen registrierten PriceUpKeep-Forwarder sowie zeitlich vorausdatierte autorisierte Oracle-Berichte genutzt haben, um künstliche Handelsgewinne zu erzeugen. Dadurch sei eine Auszahlung von rund 18 Millionen US-Dollar ausgelöst worden.

Recherchen von The Block zeigen, dass ein Teil der entwendeten USDC bereits über das Kyber Network in Ethereum getauscht wurde. Anschließend wurden die ETH auf zahlreiche Wallets verteilt, was die Nachverfolgung der Gelder erschweren dürfte.

Der Vorfall trifft Ostium wenige Wochen nach der Bekanntgabe einer Partnerschaft mit der Nasdaq. Das Unternehmen hatte im Mai angekündigt, Marktdaten der US-Börse für seine Equity-Perpetual-Produkte zu nutzen. Nach Angaben von Ostium wurden über die Plattform bislang mehr als 50 Milliarden US-Dollar kumuliertes Handelsvolumen abgewickelt.

Zuletzt häuften sich Angriffe auf DeFi-Plattformen wieder. Erst vor wenigen Tagen erwischte es das Lending-Protokoll Bonzo Lend. Etwa 9 Millionen US-Dollar wurden dabei entwendet.