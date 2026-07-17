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"Effizienz der Märkte weiter verbessern" 

Citadel Securities investiert 400 Millionen US-Dollar in Crypto.com

Citadel Securities steigt mit einer Investition von 400 Millionen US-Dollar bei Crypto.com ein. Die Finanzierung erfolgt zu einer Unternehmensbewertung von 20 Milliarden US-Dollar.

Moritz Draht
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Beitragsbild: picture alliance

 | Citadel Securities investiert 400 Millionen US-Dollar in Crypto.com

Der US-Market-Maker Citadel Securities investiert 400 Millionen US-Dollar in die Krypto-Börse Crypto.com. Im Zuge der Finanzierungsrunde wird das Unternehmen mit 20 Milliarden US-Dollar bewertet. Wie Crypto.com am Donnerstag mitteilte, handelt es sich um die erste institutionelle Finanzierungsrunde in der rund zehnjährigen Unternehmensgeschichte der Krypto-Börse.

Nach Angaben des Unternehmens soll das frische Kapital die Expansion über verschiedene Anlageklassen hinweg unterstützen. Geplant ist unter anderem der Ausbau des Angebots an tokenisierten Wertpapieren und Derivaten. Crypto.com hatte erst kürzlich eine MiFID-Lizenz erhalten und baut damit sein Geschäft im regulierten europäischen Finanzmarkt weiter aus.

Crypto.com will Angebot erweitern

“Wir freuen uns, gemeinsam mit Citadel Securities die Kryptoindustrie in eine neue Phase der Institutionalisierung zu führen”, sagte Mitgründer und CEO Kris Marszalek. “Die Chancen sind enorm, da Kryptowährungen zunehmend zur Infrastruktur des Finanzsystems werden. Nachdem wir in den vergangenen zehn Jahren die regulatorischen und technologischen Voraussetzungen geschaffen haben, ist Crypto.com gut positioniert, um die nächste Wachstumsphase über alle Anlageklassen hinweg zu nutzen”.

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Auch Citadel Securities sieht in der Beteiligung einen Schritt hin zu einer stärkeren Verzahnung klassischer Finanzmärkte mit digitalen Vermögenswerten. “Die Annäherung der traditionellen Finanzmärkte und der Infrastruktur für digitale Vermögenswerte ist eine spannende Entwicklung mit dem Potenzial, die Effizienz der Märkte weiter zu verbessern”, erklärte Präsident Jim Esposito. Crypto.com habe die Grundlage geschaffen, um die weitere Institutionalisierung des Marktes für digitale Vermögenswerte zu unterstützen.

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