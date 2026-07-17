BitPay hat eine MiCA-Lizenz der niederländischen Finanzaufsicht erhalten. Damit kann das Unternehmen seine Angebote künftig in der gesamten EU anbieten.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… BitPay erhält MiCA-Zulassung und kann Krypto-Dienstleistungen in der EU anbieten. â³

Der Zahlungsdienstleister plant, seine Präsenz im europäischen Markt auszubauen.

Die MiCA-Verordnung schafft einen einheitlichen Rahmen für den Kryptosektor. â³

Über 270 Krypto-Dienstleister haben bereits eine MiCA-Lizenz erhalten. â³ Wir haben die besten MiCA-lizenzierten Broker und Börsen für dich getestet Zu den Börsen

Der Krypto-Zahlungsdienstleister BitPay hat von der niederländischen Finanzmarktaufsicht eine Zulassung als Crypto-Asset Service Provider (CASP) nach der europäischen MiCA-Verordnung erhalten. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, kann BitPay seine regulierten Krypto-Dienstleistungen damit künftig in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union anbieten.

Nach Angaben des Unternehmens umfasst die Zulassung unter anderem die Abwicklung von Krypto- und Stablecoin-Zahlungen, grenzüberschreitende Transaktionen sowie Dienstleistungen rund um den Kauf, Verkauf und Tausch digitaler Vermögenswerte über Partner. BitPay will mit der Lizenz zudem seine Präsenz im europäischen Markt weiter ausbauen.

“Die MiCA-Zulassung der AFM ist ein wichtiger Meilenstein für BitPay und stärkt unsere Fähigkeit, Unternehmen und Verbraucher in der gesamten EU mit regulierten Dienstleistungen für digitale Vermögenswerte zu versorgen”, sagte Thom de Jong, Chief Compliance Officer Europe bei BitPay. Die MiCA-Verordnung schaffe einen einheitlichen Rahmen für verantwortungsvolle Innovationen im Kryptosektor und bestätige den regulatorischen Ansatz des Unternehmens.

Welche Krypto-Börsen bereits über eine MiCA-Lizenz verfügen, zeigt unsere Übersicht. Hier gehts zum Vergleich aller EU-regulierten Anbieter.

Auch Jonathan Arler, Europa-Chef von BitPay, sieht Europa als zentralen Wachstumsmarkt: “Europa gehört zu den wichtigsten Regionen für die Zukunft des Zahlungsverkehrs. Von Amsterdam aus sind wir nun gut aufgestellt, um Händler, Partner und Verbraucher bei der wachsenden Nachfrage nach digitalen Vermögenswerten zu unterstützen.”

Immer mehr Anbieter erhalten eine MiCA-Zulassung

BitPay zählt zu den jüngsten Unternehmen, die eine Zulassung nach der europäischen Krypto-Verordnung erhalten haben. Inzwischen gibt es mehr als 270 regulierte Krypto-Dienstleister (CASPs) sowie 21 zugelassene Emittenten von E-Geld-Token innerhalb der Europäischen Union. Seit dem Auslaufen der MiCA-Übergangsfrist am 1. Juli müssen Anbieter von Krypto-Dienstleistungen in der EU über eine entsprechende Zulassung verfügen. Die Zahl der regulierten Marktteilnehmer wächst seitdem kontinuierlich.