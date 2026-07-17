In diesem Artikel erfährst du:
- Was der Bundesfinanzminister für Krypto-Anleger plant
- Wieso die Haltefrist jetzt endgültig fallen soll
- Welche Strafen künftig Steuersündern drohen knnten
Kurz währte die Hoffnung im Krypto-Space, das drohende Aus der steuerlichen Haltefrist bei Bitcoin und Co. doch noch abwenden zu können. Jetzt ist klar: Bundesfinanzminister Lars Klingbeil will den Schritt weiter forcieren und Steuersünder künftig drastischer bestrafen.
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