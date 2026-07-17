Bundesfinanzminister Lars Klingbeil hält weiter an einer Abschaffung der Krypto-Haltefrist fest – und will nun auch schärfer gegen Steuersünder vorgehen.

BMF hält an Abschaffung der Krypto-Haltefrist fest – und droht Steuersündern

BMF hält an Abschaffung der Krypto-Haltefrist fest – und droht Steuersündern

In diesem Artikel erfährst du: Was der Bundesfinanzminister für Krypto-Anleger plant

Wieso die Haltefrist jetzt endgültig fallen soll

Welche Strafen künftig Steuersündern drohen knnten

Kurz währte die Hoffnung im Krypto-Space, das drohende Aus der steuerlichen Haltefrist bei Bitcoin und Co. doch noch abwenden zu können. Jetzt ist klar: Bundesfinanzminister Lars Klingbeil will den Schritt weiter forcieren und Steuersünder künftig drastischer bestrafen.

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