- Die Krypto-Börse Crypto.com hat nach eigenen Angaben eine bedingte Genehmigung für eine nationale Trust-Bank-Lizenz in den Vereinigten Staaten erhalten. Das teilte das Unternehmen in einer Stellungnahme mit.
- Mit der Zulassung würde Crypto.com künftig als bundesrechtlich regulierte Institution auftreten. Geplant sei, über die neue Struktur Dienstleistungen wie Staking und Trade Settlement anzubieten. Die nationale Trust-Bank soll unter dem Namen Foris Dax National Trust Bank firmieren und unter der Marke Crypto.com National Trust Bank operieren.
- Trust-Banken unterscheiden sich von klassischen Geschäftsbanken. Sie dürfen nicht als traditionelle Einlagenbanken für Privatkunden agieren, können jedoch Vermögenswerte verwahren – ähnlich wie etablierte Institute vom Typ Bank of New York Mellon oder State Street.
- Crypto.com reiht sich damit in eine wachsende Zahl von Krypto-Unternehmen ein, die in den vergangenen Monaten eine bedingte Genehmigung für eine US-Banklizenz erhalten haben. Dazu zählen unter anderem Circle und Paxos.
- CEO Kris Marszalek bezeichnete die Entscheidung als Beleg für das eigene Engagement im Bereich Compliance und für das Ziel, Kunden “vertrauenswürdige und sichere Dienstleistungen” bereitzustellen.
- Crypto.com und seine Führungskräfte pflegen zudem enge Beziehungen zu US-Präsident Donald Trump und dessen geschäftlichem Umfeld. Das Unternehmen kooperierte mit der Trump Media & Technology Group bei mehreren Projekten, darunter börsengehandelte Krypto-Fonds, der Ausbau von Truth Social in den Bereich Prognosemärkte sowie eine Digital-Asset-Treasury-Gesellschaft.
- Gemessen am Handelsvolumen gehört Crypto.com zu den zehn größten Börsen weltweit.
Du benutzt bereits Crypto.com oder eine andere Krypto-Börse, hast aber noch keine Hardware Wallet? Beim Anbieter Ledger findest du eine große Auswahl an sicheren und benutzerfreundlichen Geräten.
Empfohlenes Video
Zoll-Chaos & Iran-Angst Bitcoin unter Druck – ist das die Chance?
Börsen- & Broker-Vergleich – Test & Erfahrungsberichte 2026
In unseren BTC-ECHO Reviews vergleichen wir rund 70 Krypto-Börsen und -Broker. Entdecke über 7.000 Erfahrungsberichte von echten Nutzerinnen und Nutzern und finde die für dich am besten geeignete Trading-Plattform.Jetzt zum Börsen- & Broker-Vergleich 2026
Affiliate-Links
In diesem Beitrag befinden sich Affiliate-Links, die uns dabei helfen, unsere journalistischen Inhalte auch weiterhin kostenfrei anzubieten. Tätigst du über einen dieser Links einen Kauf, erhält BTC-ECHO eine Provision. Redaktionelle Entscheidungen werden davon nicht beeinflusst.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+