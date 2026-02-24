App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
20 € Startbonus sichern
Handle sicher bei dem Krypto Partner des DFB
2.25 T $
Hyperliquid-Kurs26.77 $0.58%
Bitcoin-Kurs63,893.00 $-2.87%
Ethereum-Kurs1,847.25 $-2.97%
XRP-Kurs1.35 $-2.21%
BNB-Kurs585.79 $-3.49%
Solana-Kurs77.24 $-3.19%
TRON-Kurs0.280861 $-1.11%
Dogecoin-Kurs0.092183 $-3.74%
Cardano-Kurs0.260288 $-2.83%
Zcash-Kurs235.52 $-4.18%
Chainlink-Kurs8.21 $-2.62%
Nach Circle und Paxos 

Crypto.com erhält OCC-Zulassung: Krypto-Börse vor Eintritt in den US-Bankenmarkt

Crypto.com erhält die OCC-Zulassung für eine US National Trust Bank. Die Krypto-Börse rückt damit näher an die Bundesaufsicht.

Dominic Döllel
Teilen
Bitcoin-Kurs63,893.00 $-2.87 %
Bitcoin kaufen
Crypto.com-Schriftzug auf blauem Hintergrund, von einer Hand gehalten.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Crypto.com will seinen Kunden noch mehr bieten
  • Die Krypto-Börse Crypto.com hat nach eigenen Angaben eine bedingte Genehmigung für eine nationale Trust-Bank-Lizenz in den Vereinigten Staaten erhalten. Das teilte das Unternehmen in einer Stellungnahme mit.
  • Mit der Zulassung würde Crypto.com künftig als bundesrechtlich regulierte Institution auftreten. Geplant sei, über die neue Struktur Dienstleistungen wie Staking und Trade Settlement anzubieten. Die nationale Trust-Bank soll unter dem Namen Foris Dax National Trust Bank firmieren und unter der Marke Crypto.com National Trust Bank operieren.
  • Trust-Banken unterscheiden sich von klassischen Geschäftsbanken. Sie dürfen nicht als traditionelle Einlagenbanken für Privatkunden agieren, können jedoch Vermögenswerte verwahren – ähnlich wie etablierte Institute vom Typ Bank of New York Mellon oder State Street.
  • Crypto.com reiht sich damit in eine wachsende Zahl von Krypto-Unternehmen ein, die in den vergangenen Monaten eine bedingte Genehmigung für eine US-Banklizenz erhalten haben. Dazu zählen unter anderem Circle und Paxos.
  • CEO Kris Marszalek bezeichnete die Entscheidung als Beleg für das eigene Engagement im Bereich Compliance und für das Ziel, Kunden “vertrauenswürdige und sichere Dienstleistungen” bereitzustellen.
  • Crypto.com und seine Führungskräfte pflegen zudem enge Beziehungen zu US-Präsident Donald Trump und dessen geschäftlichem Umfeld. Das Unternehmen kooperierte mit der Trump Media & Technology Group bei mehreren Projekten, darunter börsengehandelte Krypto-Fonds, der Ausbau von Truth Social in den Bereich Prognosemärkte sowie eine Digital-Asset-Treasury-Gesellschaft.
  • Gemessen am Handelsvolumen gehört Crypto.com zu den zehn größten Börsen weltweit.

Du benutzt bereits Crypto.com oder eine andere Krypto-Börse, hast aber noch keine Hardware Wallet? Beim Anbieter Ledger findest du eine große Auswahl an sicheren und benutzerfreundlichen Geräten.

Empfohlenes Video
Zoll-Chaos & Iran-Angst Bitcoin unter Druck – ist das die Chance?
Börsen- & Broker-Vergleich – Test & Erfahrungsberichte 2026
In unseren BTC-ECHO Reviews vergleichen wir rund 70 Krypto-Börsen und -Broker. Entdecke über 7.000 Erfahrungsberichte von echten Nutzerinnen und Nutzern und finde die für dich am besten geeignete Trading-Plattform.
Jetzt zum Börsen- & Broker-Vergleich 2026
Affiliate-Links
In diesem Beitrag befinden sich Affiliate-Links, die uns dabei helfen, unsere journalistischen Inhalte auch weiterhin kostenfrei anzubieten. Tätigst du über einen dieser Links einen Kauf, erhält BTC-ECHO eine Provision. Redaktionelle Entscheidungen werden davon nicht beeinflusst.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Eine Sammlung verschiedener physischer Altcoin-Kryptowährungsmünzen, darunter Ethereum, Solana, Dogecoin und Cardano, die auf einer reflektierenden schwarzen Oberfläche angezeigt werden.
Nicht verpassen!Crash am Krypto-Markt – doch diese Coins stehen bei BTC-ECHO hoch im Kurs
Links eine Ethereum-Münze vor einem fallenden roten Chart. Rechts hisst ein Arm eine weiße Flagge.
On-Chain-AnalyseEthereum bricht ein, Anleger kapitulieren: Wie schlimm wird es noch?
Ein Bagger fördert Palladium und Platin unterirdisch.
Chancen im Schatten der RekordeGold und Silber auf Rekordjagd – startet jetzt die Rotation zu Platin und Palladium?
pippin
0.778202 $
8.95%
Decred
27.86 $
7.05%
​​Stable
0.029037 $
4.94%
Monero
326.68 $
3.76%
Internet Computer
2.10 $
1.78%
Figure Heloc
1.03 $
1.50%
Canton
0.161087 $
1.36%
MemeCore
1.42 $
1.32%
Pi Network
0.162488 $
1.10%
Quant
63.40 $
0.59%
Bitcoin Cash
477.27 $
-10.99%
Provenance Blockchain
0.016622 $
-6.77%
NEXO
0.808516 $
-5.81%
Pump.fun
0.001791 $
-5.67%
Midnight
0.057321 $
-4.74%
Zcash
235.52 $
-4.18%
Cosmos Hub
2.07 $
-3.95%
Dogecoin
0.092183 $
-3.74%
Toncoin
1.32 $
-3.60%
BNB
585.79 $
-3.49%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren