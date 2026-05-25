In diesem Artikel erfährst du:
- Warum DeFi für Banken zum Infrastruktur-Upgrade werden könnte
- Weshalb professionelle Anleger trotz 24/7-Märkten wie Hyperliquid bislang kaum aktiv sind
- Welche Lücken MiCA noch offenlässt
- Warum Stablecoins, digitaler Euro und KI-Agenten wichtig für die nächste Finanzinfrastruktur werden
DeFi wollte das Bankensystem herausfordern: Smart Contracts statt Intermediäre, Wallets statt Depots, Märkte im Dauerbetrieb statt Börsenschluss. Doch die nächste Entwicklungsstufe könnte weniger nach offener Revolte aussehen, sondern mehr in den bestehenden Finanzmarkt hineinwachsen.
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