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"DeFi wird nicht das neue Banking" 

Warum DeFi Banken nicht ersetzt

DeFi galt lange als Gegenentwurf zum Bankensystem. Mäx Meixner von Teroxx glaubt jedoch, dass die nächste Entwicklungsstufe anders aussieht: regulierter, unsichtbarer und näher an Banken.

Timur Yildiz
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Bankfähiges DeFi: Mäx Meixner von Teroxx vor digitaler Blockchain- und Bankeninfrastruktur

Beitragsbild: Teroxx

 | Mäx Meixner, CPO von Teroxx, sieht bankfähiges DeFi als Teil der Finanzinfrastruktur

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum DeFi für Banken zum Infrastruktur-Upgrade werden könnte
  • Weshalb professionelle Anleger trotz 24/7-Märkten wie Hyperliquid bislang kaum aktiv sind
  • Welche Lücken MiCA noch offenlässt
  • Warum Stablecoins, digitaler Euro und KI-Agenten wichtig für die nächste Finanzinfrastruktur werden

DeFi wollte das Bankensystem herausfordern: Smart Contracts statt Intermediäre, Wallets statt Depots, Märkte im Dauerbetrieb statt Börsenschluss. Doch die nächste Entwicklungsstufe könnte weniger nach offener Revolte aussehen, sondern mehr in den bestehenden Finanzmarkt hineinwachsen.

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