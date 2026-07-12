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MiCA zeigt Wirkung 

Euro-Stablecoin EURC erlebt Rekordwachstum

Der Euro-Stablecoin EURC erreicht bei aktiven Wallets und neuen Adressen ein Rekordniveau. Analysten sehen darin die Folgen der MiCA-Regulierung.

Moritz Draht
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Ein Euro-Schein

Beitragsbild: Shutterstock

 | Regulierte Euro-Stablecoins gewinnen weiter an Bedeutung

Der Euro-Stablecoin EURC verzeichnet so viel Aktivität wie nie zuvor. Sowohl die Zahl der täglich aktiven Adressen als auch die neu angelegten Wallets erreichten zuletzt den höchsten Stand seit Einführung des Tokens vor vier Jahren. Das geht aus einer aktuellen Analyse des Blockchain-Datenanbieters Santiment hervor.

Euro-Liquidität gewinnt an Bedeutung

Als wichtigste Ursache nennen die Analysten die zunehmende Verbreitung regulierter Euro-Stablecoins seit Inkrafttreten der MiCA-Verordnung. “EURC hat einen plötzlichen Aktivitätsschub erlebt”, schreibt Santiment. Treiber sei “das wachsende Interesse an regulierten Euro-Stablecoins, da MiCA Börsen, Anwendungen und Zahlungsdienstleister zunehmend zu konformen Vermögenswerten bewegt”.

Nach Einschätzung der Analysten ist die Entwicklung mehr als nur ein kurzfristiger Ausreißer. “Das ist ein Zeichen dafür, dass Euro-Liquidität auf der Blockchain zunehmend an Bedeutung gewinnt”, heißt es weiter. Dazu beigetragen hätten unter anderem der Ausbau des Circle-Ökosystems, die Unterstützung weiterer Blockchains sowie das wachsende Interesse an regulierter Zahlungsinfrastruktur.

EURC wird von Circle über die französische Tochter Circle SAS ausgegeben und zählt inzwischen zum größten regulierten Euro-Stablecoin am Markt. Unterstützt wird der Token unter anderem auf Ethereum und Cronos. Mit der Genehmigung zur Gründung einer nationalen Trustbank hat Circle zudem jüngst einen wichtigen regulatorischen Schritt in den USA vollzogen. Mehr dazu hier: Circle erhält US-Banklizenz für nationale Trustbank

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