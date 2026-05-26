Die Schweiz gilt als Europas Bitcoin-Hochburg. In Deutschland dagegen dominiert oft noch die Skepsis. Relai-CEO Julian Liniger erklärt, was Deutsche besser machen müssen.

“Mehr Bitcoin, weniger Krypto”: Was Deutschland von der Schweiz lernen kann

“Mehr Bitcoin, weniger Krypto”: Was Deutschland von der Schweiz lernen kann

In diesem Artikel erfährst du: Warum Schweizer Anleger Bitcoin eher als langfristigen Vermögensspeicher betrachten

Weshalb deutsche Investoren laut Relai-CEO Julian Liniger oft zu spekulativ handeln

Warum die Schweiz bei Bitcoin-Regulierung pragmatischer agiert als Deutschland

Weshalb Deutschland Gefahr läuft, Talente und Kapital an kryptofreundlichere Länder zu verlieren

Die Schweiz gilt seit Jahren als einer der wichtigsten Standorte für die Bitcoin-Branche in Europa. Viele Unternehmen zieht es nach Zug oder Zürich, weil der politische Umgang mit neuen Technologien dort oft pragmatischer wirkt als in Deutschland. Doch worin unterscheiden sich Schweizer und deutsche Anleger tatsächlich? Im Interview mit BTC-ECHO spricht Relai-CEO Julian Liniger über die Mentalität vieler Investoren, Defizite bei der Finanzbildung und die Frage, warum Bitcoin in der Schweiz häufig anders wahrgenommen wird als hierzulande.

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