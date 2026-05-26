In diesem Artikel erfährst du:
- Warum Schweizer Anleger Bitcoin eher als langfristigen Vermögensspeicher betrachten
- Weshalb deutsche Investoren laut Relai-CEO Julian Liniger oft zu spekulativ handeln
- Warum die Schweiz bei Bitcoin-Regulierung pragmatischer agiert als Deutschland
- Weshalb Deutschland Gefahr läuft, Talente und Kapital an kryptofreundlichere Länder zu verlieren
Die Schweiz gilt seit Jahren als einer der wichtigsten Standorte für die Bitcoin-Branche in Europa. Viele Unternehmen zieht es nach Zug oder Zürich, weil der politische Umgang mit neuen Technologien dort oft pragmatischer wirkt als in Deutschland. Doch worin unterscheiden sich Schweizer und deutsche Anleger tatsächlich? Im Interview mit BTC-ECHO spricht Relai-CEO Julian Liniger über die Mentalität vieler Investoren, Defizite bei der Finanzbildung und die Frage, warum Bitcoin in der Schweiz häufig anders wahrgenommen wird als hierzulande.
- Exklusive Artikel & Marktdaten
- Täglich Kurs-Updates & Analysen
- Infos zu Steuern & Regulierung
- Weniger Werbung
- Jederzeit kündbar
Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden