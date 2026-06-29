Der Bitcoin-Bärenmarkt verschärft sich weiter und viele Anleger werden zunehmend nervös. Warum die Experten jetzt dennoch eine Chance wittern.

Bitcoin-Kurs tiefrot: Das empfehlen die Experten jetzt im Bärenmarkt

Bitcoin-Kurs tiefrot: Das empfehlen die Experten jetzt im Bärenmarkt

In diesem Artikel erfährst du: Warum der finale Bitcoin-Boden jetzt erst noch kommen könnte

Welchen Preis man für die extremen Bitcoin-Renditen zahlen muss

Weshalb sich langfristig orientierten Anlegern derzeit eine geniale Chance bietet

Noch im vergangenen Sommer hielten viele Marktbeobachter einen Bitcoin-Kurs deutlich unter 100.000 US-Dollar für nahezu unmöglich. Der Hype um Treasury-Firmen wie MicroStrategy war groß, die Hoffnung auf weitere Milliarden von den Wall-Street-Riesen ebenfalls. Doch nun handelt Bitcoin wieder bei 60.000 US-Dollar und damit mehr als 50 Prozent unter seinem Allzeithoch. Was also tun, wenn die eigene Bitcoin-Position derzeit tiefrot ins Portfolio eingebrannt ist? Und haben wir den Boden bereits erreicht oder droht im Juli der nächste Rückschlag? Das sagen die Experten.

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