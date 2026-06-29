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Krypto-Winter trotz Hitzewelle 

Bitcoin-Kurs tiefrot: Das empfehlen die Experten jetzt im Bärenmarkt

Der Bitcoin-Bärenmarkt verschärft sich weiter und viele Anleger werden zunehmend nervös. Warum die Experten jetzt dennoch eine Chance wittern.

Tobias Zander
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Bitcoin-Münze vor rotem Hintergrund

Beitragsbild: Shutterstock

 | Der Bitcoin-Bärenmarkt schlägt vielen Anlegern auf den Magen – zu Unrecht?

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum der finale Bitcoin-Boden jetzt erst noch kommen könnte
  • Welchen Preis man für die extremen Bitcoin-Renditen zahlen muss
  • Weshalb sich langfristig orientierten Anlegern derzeit eine geniale Chance bietet

Noch im vergangenen Sommer hielten viele Marktbeobachter einen Bitcoin-Kurs deutlich unter 100.000 US-Dollar für nahezu unmöglich. Der Hype um Treasury-Firmen wie MicroStrategy war groß, die Hoffnung auf weitere Milliarden von den Wall-Street-Riesen ebenfalls. Doch nun handelt Bitcoin wieder bei 60.000 US-Dollar und damit mehr als 50 Prozent unter seinem Allzeithoch. Was also tun, wenn die eigene Bitcoin-Position derzeit tiefrot ins Portfolio eingebrannt ist? Und haben wir den Boden bereits erreicht oder droht im Juli der nächste Rückschlag? Das sagen die Experten.

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