Nach der jüngsten Klage gegen den “Krypto-Präsidenten” bricht der Kurs von OFFICIAL TRUMP deutlich ein. Diese Chartmarken werden jetzt relevant.

US-Präsident verklagt: Wie stark fällt der TRUMP-Memecoin jetzt noch?

US-Präsident verklagt: Wie stark fällt der TRUMP-Memecoin jetzt noch?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… US-Präsident Trump wird wegen Truth API verklagt, was Auswirkungen auf sein Krypto-Imperium haben könnte. â³

Der Memecoin OFFICIAL TRUMP verzeichnet Kursverluste und zeigt technische Schwäche. â³

Das Trump’sche Krypto-Imperium gerät allmählich ins Wanken. Am gestrigen Mittwoch wurde der US-Präsident vor einem Bundesgericht in Manhattan wegen Truth API verklagt – jenem Dienst, der Trumps Truth-Social-Beiträge zahlenden Abonnenten vorab zugänglich macht. Bis zu 100.000 US-Dollar pro Monat sollen dafür fällig werden. Auch für Krypto-Trader wäre der teure Service potenziell interessant, denn wer Trumps Posts früher erhält als der breite Markt, könnte einen entscheidenden Informationsvorsprung haben.

Bereits wenige Tage zuvor hatte der demokratische Fraktionschef Chuck Schumer einen Gesetzentwurf für eine unabhängige Anti-Korruptionsbehörde vorgestellt und Trump beschuldigt, die Präsidentschaft in den “profitabelsten Betrug seines Lebens” verwandelt zu haben. Unterdessen erleidet der Memecoin OFFICIAL TRUMP weitere Kursverluste. Welche Chartmarken jetzt für Anleger entscheidet werden, zeigt die technische Analyse.

OFFICIAL TRUMP in der technischen Analyse

In den letzten 12–24 Stunden pendelte der Kurs zwischen 1,412 US-Dollar (High der letzten 3 Kerzen) und 1,382 US-Dollar (Tief der letzten 6 Kerzen). Aktuell schloss TRUMP bei 1,401 US-Dollar und liegt damit unter dem Schlusskurs des Vortags, was einen kurzfristigen Rückgang signalisiert. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 347.945.311 US-Dollar und bietet Kontext für Handelsgrößen im niedrigen US-Dollar-Bereich.

Der Kurs notiert klar unter dem EMA-20 (1,454 US-Dollar) und zeigt in der Sequenz der letzten Sessions tendenziell tiefere Hochs und Tiefs, was kurzfristige Schwäche anzeigt. Unterstützungen liegen bei 1,375 US-Dollar (Tief 12.08.) und 1,382 US-Dollar; unmittelbare Widerstände sind das Fibonacci-Niveau bei 1,438 US-Dollar und der EMA-20 bei 1,454 US-Dollar. Solange der Kurs unter dem EMA-20 bleibt, ist die Marktlage neutral bis leicht bärisch.

Der RSI liegt bei etwa 38,5 und befindet sich damit im schwachen Bereich ohne Extremsignal. Das Histogramm zeigt eine Beschleunigung des negativen Drucks, was kurzfristig die Abwärtsbewegung unterstützt. Die Bollinger-Bänder weisen eine Breite von rund 0,150 US-Dollar auf, was erhöhte, aber nicht extreme Schwankungen bedeutet. Der Markt befindet sich in einer angespannten Konsolidierungsphase mit tendenziellem Abwärtsdrift.

Kurzfristige TRUMP-Kursprognose

Die kurzfristige Prognose für TRUMP am 13.08.2026 ist neutral bis leicht bärisch. Wichtige Unterstützungen liegen bei 1,375 US-Dollar und 1,350 US-Dollar, Widerstände bei 1,438 US-Dollar (Fibonacci) und 1,454 US-Dollar (EMA-20). Ein stabiler Schluss über 1,454 US-Dollar würde kurzfristig Entspannung bringen und einen Test von 1,500 US-Dollar ermöglichen; ein Bruch unter 1,375 US-Dollar könnte einen beschleunigten Rückgang in Richtung 1,250–1,350 US-Dollar auslösen. Bedeutet für Krypto-Trader: Positionen eng managen und Stops an den genannten Validierungspunkten platzieren.

Neutrales Szenario (50 Prozent Wahrscheinlichkeit):

TRUMP bewegt sich in einer Spanne zwischen 1,36 und 1,46 US-Dollar. Wichtige Marken sind die Unterstützung bei 1,375 US-Dollar, das Fibonacci-Niveau bei 1,438 US-Dollar sowie der EMA-20 bei 1,454 US-Dollar. Voraussetzung wäre, dass der RSI zwischen 35 und 50 bleibt, sich der Kurs über 1,375 US-Dollar stabilisiert und die Volatilität nicht weiter zunimmt. Das Szenario wäre oberhalb von 1,48 US-Dollar invalidiert.

Bullishes Szenario (20 Prozent Wahrscheinlichkeit):

Steigt TRUMP nachhaltig über den EMA-20 bei 1,454 US-Dollar, könnte sich eine Erholung in Richtung 1,50 bis 1,60 US-Dollar entwickeln. Zusätzliche Bestätigung käme durch einen RSI-Anstieg über 50 und höheres Handelsvolumen beim Ausbruch über 1,50 US-Dollar. Das obere Bollinger-Band liegt bei rund 1,543 US-Dollar. Unterhalb von 1,375 US-Dollar wäre das bullishe Szenario hinfällig.

Bärisches Szenario (30 Prozent Wahrscheinlichkeit):

Fällt TRUMP unter die Unterstützung bei 1,375 US-Dollar, könnte sich der Abverkauf in Richtung 1,25 bis 1,35 US-Dollar beschleunigen. Das Bollinger-Unterband liegt bei etwa 1,393 US-Dollar. Zusätzliche Schwächesignale wären steigendes Verkaufsvolumen, ein RSI unter 30 und ein nachhaltiger Bruch des unteren Bollinger-Bands. Oberhalb von 1,48 US-Dollar wäre das bärische Szenario invalidiert.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.