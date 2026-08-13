Der Coldcard-Hack verunsichert viele Wallet-Nutzer. Sind Ledger, Trezor und Co. wirklich so sicher wie behauptet? BTC-ECHO hat mit den Wallet-Herstellern gesprochen – und zwei Sicherheitsexperten befragt.

Nach Coldcard-Hack: Wie sicher sind Ledger, Trezor und Co. wirklich?

Nach Coldcard-Hack: Wie sicher sind Ledger, Trezor und Co. wirklich?

"Es gibt Leute, die Wallets herstellen, die das nicht tun sollten"

Der Diebstahl von Bitcoin im Wert von bislang knapp 90 Millionen US-Dollar hat viele Hardware-Wallet-Nutzer verunsichert. Erstmals wurden Bitcoin aus Wallets gestohlen, deren Seed Phrase auf einer fehlerhaften Coldcard-Firmware erstellt worden war. Für viele Anleger stellt sich deshalb eine zentrale Frage: Kann so etwas auch bei Ledger, Trezor oder BitBox passieren? BTC-ECHO hat bei den Herstellern nachgefragt und mit zwei Sicherheitsexperten gesprochen. Die Antworten zeigen, warum selbst vermeintlich starke Sicherheitsmerkmale allein nicht darüber entscheiden, wie sicher deine Bitcoin wirklich sind.

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