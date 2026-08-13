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"Es gibt Leute, die Wallets herstellen, die das nicht tun sollten" 

Nach Coldcard-Hack: Wie sicher sind Ledger, Trezor und Co. wirklich?

Der Coldcard-Hack verunsichert viele Wallet-Nutzer. Sind Ledger, Trezor und Co. wirklich so sicher wie behauptet? BTC-ECHO hat mit den Wallet-Herstellern gesprochen – und zwei Sicherheitsexperten befragt.

Dominic Döllel
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Hardware Wallets von Trezor, BitBox und Ledger neben einer Bitcoin-Münze vor einem roten Hintergrund mit großem Fragezeichen.

Beitragsbild: Shutterstock I Fotomontage

 | Sind Hardware Wallets wirklich sicher?

Der Diebstahl von Bitcoin im Wert von bislang knapp 90 Millionen US-Dollar hat viele Hardware-Wallet-Nutzer verunsichert. Erstmals wurden Bitcoin aus Wallets gestohlen, deren Seed Phrase auf einer fehlerhaften Coldcard-Firmware erstellt worden war. Für viele Anleger stellt sich deshalb eine zentrale Frage: Kann so etwas auch bei Ledger, Trezor oder BitBox passieren? BTC-ECHO hat bei den Herstellern nachgefragt und mit zwei Sicherheitsexperten gesprochen. Die Antworten zeigen, warum selbst vermeintlich starke Sicherheitsmerkmale allein nicht darüber entscheiden, wie sicher deine Bitcoin wirklich sind.

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