Der Diebstahl von Bitcoin im Wert von bislang knapp 90 Millionen US-Dollar hat viele Hardware-Wallet-Nutzer verunsichert. Erstmals wurden Bitcoin aus Wallets gestohlen, deren Seed Phrase auf einer fehlerhaften Coldcard-Firmware erstellt worden war. Für viele Anleger stellt sich deshalb eine zentrale Frage: Kann so etwas auch bei Ledger, Trezor oder BitBox passieren? BTC-ECHO hat bei den Herstellern nachgefragt und mit zwei Sicherheitsexperten gesprochen. Die Antworten zeigen, warum selbst vermeintlich starke Sicherheitsmerkmale allein nicht darüber entscheiden, wie sicher deine Bitcoin wirklich sind.
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