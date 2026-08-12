Eine Bridge zwischen dem XRP Ledger und der tx Blockchain wird Opfer eines Angriffs. Der Hacker konnte 200.000 XRP in kurzer Zeit stehlen.

Neuerdings mehren sich die Angriffe auf Protokolle und Krypto-Infrastruktur – nun wurde auch eine XRP-Bridge das Opfer. Der Angreifer hat knapp 200.000 XRP aus der Reserve einer Bridge zwischen dem XRP Ledger und der Blockchain tx abgezogen. Möglich machte das ein Softwarefehler, durch den Transaktionen als Einzahlungen erkannt wurden, obwohl keine Coins bei der Bridge eingegangen waren.

Weiter mit BTC-ECHO Plus+ Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)

Monatlich kündbar Flexibel 30 Tage 1 € danach 9,90 € monatlich Jetzt testen 50 % Rabatt 12 Monate 59,90 € nur 5,00 € monatlich Geld sparen Zahlungsmöglichkeiten VISA



Pay Pal

Pay

Pay

SEPA Bereits Plus+ Mitglied? Hier anmelden