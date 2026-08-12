Neuerdings mehren sich die Angriffe auf Protokolle und Krypto-Infrastruktur – nun wurde auch eine XRP-Bridge das Opfer. Der Angreifer hat knapp 200.000 XRP aus der Reserve einer Bridge zwischen dem XRP Ledger und der Blockchain tx abgezogen. Möglich machte das ein Softwarefehler, durch den Transaktionen als Einzahlungen erkannt wurden, obwohl keine Coins bei der Bridge eingegangen waren.
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