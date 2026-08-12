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Fehlerhafter Code behoben 

200.000 XRP gestohlen: Hacker räumt Bridge in 97 Minuten leer

Eine Bridge zwischen dem XRP Ledger und der tx Blockchain wird Opfer eines Angriffs. Der Hacker konnte 200.000 XRP in kurzer Zeit stehlen.

Dominic Döllel
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Das Bild zeigt XRP-Münzen auf rotem Hintergrund.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Fällt XRP jetzt dadurch?

Neuerdings mehren sich die Angriffe auf Protokolle und Krypto-Infrastruktur – nun wurde auch eine XRP-Bridge das Opfer. Der Angreifer hat knapp 200.000 XRP aus der Reserve einer Bridge zwischen dem XRP Ledger und der Blockchain tx abgezogen. Möglich machte das ein Softwarefehler, durch den Transaktionen als Einzahlungen erkannt wurden, obwohl keine Coins bei der Bridge eingegangen waren.

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