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Nach TeraWulf-Vertrag 

9-Milliarden-Deal mit Anthropic geschlossen: Bitcoin Miner Riot setzt plötzlich auf KI

Bitcoin Miner Riot soll einen neun Milliarden US-Dollar schweren Vertrag mit Anthropic geschlossen haben. Der Deal umfasst 191 Megawatt Rechenleistung in Texas.

Dominic Döllel
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Das Bild zeigt den Namen des Bitcoin Miners Riot und einige Bitcoin-Münzen.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Bitcoin Miner Riot setzt jetzt auch auf KI

Der Bitcoin Miner Riot Platforms soll einen milliardenschweren Rechenzentrumsvertrag mit dem KI-Unternehmen Anthropic geschlossen haben. Riot selbst teilte mit, einen Vertrag über 20 Jahre mit einem “führenden Frontier-AI-Unternehmen” abgeschlossen zu haben. Den Namen des Kunden nannte das Unternehmen nicht.

Laut einem Bericht von Bloomberg handelt es sich aber um Anthropic. Der Gesamtwert der Vereinbarung soll sich auf rund neun Milliarden US-Dollar belaufen. Die Vereinbarung umfasst 191 Megawatt Kapazität auf dem Rockdale-Campus.

Für Anthropic wäre es bereits der zweite große Vertrag mit einem Bitcoin Miner innerhalb weniger Wochen. Anfang Juli hatte das KI-Unternehmen einen 20 Jahre laufenden Vertrag mit TeraWulf über 19 Milliarden US-Dollar abgeschlossen.

Bitcoin Miner setzen stärker auf KI

Riot gehört damit zu vielen Mining-Unternehmen, die ihre Infrastruktur für KI und High Performance Computing nutzen wollen. Mit einer Marktkapitalisierung von 7,33 Milliarden US-Dollar ist Riot laut CompaniesMarketCap der viertgrößte börsennotierte Miner der Welt.

Analysten von Bernstein hatten bereits Ende Juli auf die Verbindung zwischen beiden Branchen verwiesen. Kooperationen zwischen KI-Unternehmen und BTC-Minern seien notwendig, um den Stromengpass beim Ausbau von KI-Rechenzentren zu bewältigen.

Zu den Minern, die auch auf KI setzen, gehören unter anderem Bitdeer, CleanSpark, MARA Holdings, Core Scientific, Hut 8 und IREN.

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