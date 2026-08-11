In diesem Artikel erfährst du:
- Warum die Erholung am Krypto-Markt dem HYPE-Kurs in die Karten spielt
- Welche Kursziele bei einer anhaltenden Aufwärtsbewegung für Anleger relevant werden
- Wieso eine erneute Bitcoin-Schwäche auch Hyperliquid belasten könnte
Die Perpetual Dex Hyperliquid (HYPE) kann seine Kursschwäche seit Monatsbeginn vorerst abschütteln und eine erste Erholungsbewegung initiieren. Mit aktuell 54,36 US-Dollar notiert der Altcoin jedoch weiterhin unterhalb der 20-Tagelinie. Welche Zielmarken bei einer Rückeroberung aktiviert werden und warum ein Rückfall auf neue Monatstiefs das Chartbild deutlich eintrüben könnte, erklärt diese charttechnische Kursanalyse.
Weiter mit BTC-ECHO Plus+
- Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)
- Monatlich kündbar
FlexibelJetzt testen
30 Tage
1 €danach 9,90 € monatlich
50 % RabattGeld sparen
12 Monate
59,90 €nur 5,00 € monatlich
Zahlungsmöglichkeiten
Bereits Plus+ Mitglied? Hier anmelden
BTC-ECHO Plus+ Inhalte
Regulierte Krypto-Börsen & Broker im Vergleich 2026
Hier vergleichen wir nur Krypto-Börsen und -Broker mit gültiger EU-Lizenz nach MiCA. Geprüft, reguliert, von über 10.000 echten Nutzern bewertet.Jetzt zum MiCA-Börsen-Vergleich 2026
Das könnte dich auch interessieren