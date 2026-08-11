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Kursanalyse 

Hyperliquid-Kursanalyse: War das wirklich schon der Boden?

Die Hyperliquid-Bullen versuchen den Abwärtstrend zu beenden. Warum die Vorentscheidung zeitnah fallen könnte, zeigt sich mit Blick auf den Chart.

Stefan Lübeck
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Ein Hyperliquid-Token bewegt sich dynamisch durch das Bild

Beitragsbild: Shutterstock

 | Die Kryptowährung Hyperliquid (HYPE) arbeitet an einer Bodenbildung

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum die Erholung am Krypto-Markt dem HYPE-Kurs in die Karten spielt
  • Welche Kursziele bei einer anhaltenden Aufwärtsbewegung für Anleger relevant werden
  • Wieso eine erneute Bitcoin-Schwäche auch Hyperliquid belasten könnte

Die Perpetual Dex Hyperliquid (HYPE) kann seine Kursschwäche seit Monatsbeginn vorerst abschütteln und eine erste Erholungsbewegung initiieren. Mit aktuell 54,36 US-Dollar notiert der Altcoin jedoch weiterhin unterhalb der 20-Tagelinie. Welche Zielmarken bei einer Rückeroberung aktiviert werden und warum ein Rückfall auf neue Monatstiefs das Chartbild deutlich eintrüben könnte, erklärt diese charttechnische Kursanalyse.

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