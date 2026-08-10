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Investment-Strategie 

100.000 Euro in Krypto: So würde ein Experte sein Portfolio heute aufbauen

Wie würde ein Profi heute 100.000 Euro im Krypto-Markt investieren? CoinShares-Analyst James Butterfill verrät im exklusiven Gespräch mit BTC-ECHO, welche Assets für ihn ins Portfolio gehören und warum.

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt James Butterfill

Beitragsbild: CoinShares, KI-bearbeitet

 | Diese Coins gehören ins Portfolio

Wie investiert jemand, der den Krypto-Markt seit Jahren professionell analysiert und institutionelle Investoren berät? BTC-ECHO hat exklusiv mit James Butterfill, Head of Research bei CoinShares, über genau diese Frage gesprochen. Im Gespräch erklärt er, wie er heute 100.000 Euro investieren würde und was für ihn wichtiger ist als die Jagd nach dem nächsten Hype.

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