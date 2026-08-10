Wie investiert jemand, der den Krypto-Markt seit Jahren professionell analysiert und institutionelle Investoren berät? BTC-ECHO hat exklusiv mit James Butterfill, Head of Research bei CoinShares, über genau diese Frage gesprochen. Im Gespräch erklärt er, wie er heute 100.000 Euro investieren würde und was für ihn wichtiger ist als die Jagd nach dem nächsten Hype.
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