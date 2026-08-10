App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
15 ETH. 15 Gewinner.
$1 gehandelt = 1 Los. Feier mit uns.
1,96 T
Hyperliquid-Kurs47,26 -2.30%
Bitcoin-Kurs55.156,39 -0.50%
Ethereum-Kurs1.628,28 0.20%
XRP-Kurs0,880819 -0.30%
BNB-Kurs530,52 2.00%
Hyperliquid-Kurs47,26 -2.30%
Solana-Kurs65,86 -0.30%
TRON-Kurs0,290026 1.30%
Dogecoin-Kurs0,062044 2.60%
Cardano-Kurs0,160455 -4.30%
Zcash-Kurs414,98 -3.90%
Chainlink-Kurs7,56 5.10%
Pi Network-Kurs0,076404 -0.50%
"Own the rails" 

Chainlink-Prognose 2030: Steigt der LINK-Kurs auf 200 Dollar?

Mitten im Krypto-Bärenmarkt überrascht Standard Chartered mit einer Chainlink-Prognose. Warum die Großbank ein 25x des LINK-Kurses erwartet.

Tobias Zander
Teilen
Bitcoin kaufen
Chainlink-Münzen auf grünem Chartbild

Beitragsbild: Shutterstock I Fotomontage

 | Laut Standard Chartered könnte Chainlink Großes bevorstehen

Im Krypto-Winter 2026 ist es ruhig geworden um einige der beliebtesten Altcoin-Projekte, darunter auch Chainlink. Nach einem Hoch bei knapp 27 US-Dollar im vergangenen August kam der Absturz: Derzeit steht der LINK-Kurs bei nur 8,3 US-Dollar, was einem schmerzhaften Verlust von 63 Prozent auf Jahressicht entspricht. Doch die britische Großbank Standard Chartered prognostiziert nun einen 25-fachen Kurszuwachs in den kommenden vier Jahren: Bis Ende 2030 soll der Chainlink-Token auf 200 US-Dollar steigen.

“Es ist die einzige End-to-End-Plattform, die den gesamten Lebenszyklus tokenisierter Vermögenswerte sowohl im DeFi- als auch im TradFi-Bereich abdecken kann”, meint Geoff Kendrick, der zuständige Leiter des Bereichs Digital Assets Research. Standard Chartered erwartet, dass der Anteil der in DeFi eingesetzten tokenisierten und Krypto-nativen Vermögenswerte steigen und bis Ende 2030 rund 2,7 Billionen US-Dollar erreichen wird, was einer 37-fachen Steigerung entspricht.

Wenn ihr kostengünstig bei Bitcoin, Chainlink oder anderen Kryptowährungen einsteigen möchtet, bietet euch Coinbase einen 30 Euro in BTC Bonus. Einfach registrieren und handeln.

Kendrick sieht vor allem Chainlinks enge Verbindungen zur traditionellen Finanzwelt als wichtigen Wachstumstreiber. Zu den Institutionen, die bereits auf Dienste des Projekts setzen, zählen unter anderem Swift, DTCC, Euroclear, JPMorgan, Mastercard, UBS, Fidelity und S&P Global. Im vergangenen Jahr integrierte Chainlink beispielsweise das Nachrichtensystem von Swift in einen UBS-Pilotversuch.

Lest auch
Onchain-Finanzmarkt Tokenisierte Assets boomen: Warum Real-World-Assets plötzlich relevant werden

Trotz seines optimistischen Ausblicks nennt Kendrick drei zentrale Risiken, die Anleger beachten sollten: eine langsamer als erwartete institutionelle Adoption der Tokenisierung, wachsende Konkurrenz durch spezialisierte Anbieter sowie technische Fehler, die das Vertrauen in Chainlink beschädigen könnten. Standard Chartered machte in der Vergangenheit mehrfach Schlagzeilen mit bullishen Krypto-Prognosen – nicht alle davon haben gehalten. Für Ende 2026 erwartet man einen Bitcoin-Kurs von 100.000 US-Dollar.

Chainlink (LINK) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Chainlink (LINK) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Chainlink (LINK) kaufen Leitfaden
BTC-ECHO Plus+ Inhalte
Ein Hyperliquid-Token bewegt sich dynamisch durch das Bild
KursanalyseHyperliquid-Kursanalyse: War das wirklich schon der Boden?
Goldene Pump.fun-Münze vor gestapelten Coins und einem unscharfen Kurschart.
Totgesagte leben längerMemecoins: Geht in diesem Sektor überhaupt noch etwas?
Das Bild eigt das US‑Capitol, in dem über den Clarity ACt abgestimmt wird.
Plan B?SEC berät über eigene Krypto-Regeln nach CLARITY-Act-Blockade
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Chainlink
7,56
5.10%
Canton
0,087282
3.80%
Figure Heloc
0,900739
3.30%
Morpho
1,71
2.70%
Dogecoin
0,062044
2.60%
Ethena
0,077774
2.10%
BNB
530,52
2.00%
Cosmos Hub
1,25
2.00%
OKB
82,50
1.60%
World Liberty Financial
0,047487
1.60%
Uniswap
3,25
-5.20%
Cardano
0,160455
-4.30%
Mantle
0,376522
-4.00%
Venice Token
9,87
-4.00%
Zcash
414,98
-3.90%
Jupiter
0,152428
-3.80%
币安人生 (BinanceLife)
0,435193
-3.60%
Beldex
0,076509
-3.40%
POL (ex-MATIC)
0,064773
-3.20%
Internet Computer
1,95
-3.10%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren