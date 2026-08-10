Mitten im Krypto-Bärenmarkt überrascht Standard Chartered mit einer Chainlink-Prognose. Warum die Großbank ein 25x des LINK-Kurses erwartet.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Chainlink hat im Krypto-Winter 2026 stark an Wert verloren und liegt aktuell bei 8,3 US-Dollar. â³

Standard Chartered prognostiziert einen möglichen Anstieg des LINK-Kurses auf 200 US-Dollar bis 2030.

Die Bank sieht in der Verbindung zur traditionellen Finanzwelt einen entscheidenden Wachstumstreiber für Chainlink. â³

Drei zentrale Risiken könnten die positive Entwicklung des Tokens gefährden. Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Im Krypto-Winter 2026 ist es ruhig geworden um einige der beliebtesten Altcoin-Projekte, darunter auch Chainlink. Nach einem Hoch bei knapp 27 US-Dollar im vergangenen August kam der Absturz: Derzeit steht der LINK-Kurs bei nur 8,3 US-Dollar, was einem schmerzhaften Verlust von 63 Prozent auf Jahressicht entspricht. Doch die britische Großbank Standard Chartered prognostiziert nun einen 25-fachen Kurszuwachs in den kommenden vier Jahren: Bis Ende 2030 soll der Chainlink-Token auf 200 US-Dollar steigen.

“Es ist die einzige End-to-End-Plattform, die den gesamten Lebenszyklus tokenisierter Vermögenswerte sowohl im DeFi- als auch im TradFi-Bereich abdecken kann”, meint Geoff Kendrick, der zuständige Leiter des Bereichs Digital Assets Research. Standard Chartered erwartet, dass der Anteil der in DeFi eingesetzten tokenisierten und Krypto-nativen Vermögenswerte steigen und bis Ende 2030 rund 2,7 Billionen US-Dollar erreichen wird, was einer 37-fachen Steigerung entspricht.

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TradFi-Institutionen als Chainlink-Förderer

Kendrick sieht vor allem Chainlinks enge Verbindungen zur traditionellen Finanzwelt als wichtigen Wachstumstreiber. Zu den Institutionen, die bereits auf Dienste des Projekts setzen, zählen unter anderem Swift, DTCC, Euroclear, JPMorgan, Mastercard, UBS, Fidelity und S&P Global. Im vergangenen Jahr integrierte Chainlink beispielsweise das Nachrichtensystem von Swift in einen UBS-Pilotversuch.

Trotz seines optimistischen Ausblicks nennt Kendrick drei zentrale Risiken, die Anleger beachten sollten: eine langsamer als erwartete institutionelle Adoption der Tokenisierung, wachsende Konkurrenz durch spezialisierte Anbieter sowie technische Fehler, die das Vertrauen in Chainlink beschädigen könnten. Standard Chartered machte in der Vergangenheit mehrfach Schlagzeilen mit bullishen Krypto-Prognosen – nicht alle davon haben gehalten. Für Ende 2026 erwartet man einen Bitcoin-Kurs von 100.000 US-Dollar.