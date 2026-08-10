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Umsatzprognosen übertroffen 

Trotz KI-Wende: Bitdeer vervielfacht Bitcoin-Produktion im 2. Quartal

Eine Verfünffachung des Bitcoin-Ausstoßes beschert der Mining-Firma Bitdeer ein starkes Umsatzplus. Derweil schreitet die KI-Expansion im Eiltempo voran.

Tobias Zander
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Eine leicht transparente Bitcoin Münze vor einem Hintegrund einer Mining-Farm

Beitragsbild: Shutterstock / Fotomontage

 | Im Februar liquidierte Bitdeer seine Bitcoin-Reserve

Eine massiv hochgefahrene Rechenleistung im Eigenbetrieb hat dem singapurischen Bitcoin-Miner Bitdeer im zweiten Quartal 2026 zu einem Einnahmensprung verholfen. Wie aus den ungeprüften Finanzergebnissen hervorgeht, kletterte der Gesamtumsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 47 Prozent auf 228,8 Millionen US-Dollar. Der Mining-Riese schlug damit die Schätzungen der Wall-Street-Analysten, die im Vorfeld von Einnahmen in Höhe von 225 Millionen US-Dollar ausgegangen waren. Als wichtigster Wachstumsmotor erwies sich das Self-Mining, dessen Erträge von 59,3 Millionen im Vorjahresquartal auf beachtliche 168,4 Millionen US-Dollar anstiegen.

Infrastruktur-Expansion nach Bitcoin-Verkauf

Ermöglicht wurde der Zuwachs durch die Skalierung der hauseigenen Sealminer-Flotte, welche die durchschnittliche Selbst-Mining-Hashrate um 389 Prozent auf 69,5 Exahashes pro Sekunde steigerte. Das operative Schürfergebnis für das zweite Quartal belief sich auf 2.694 Bitcoin – eine Verfünffachung im Vergleich zum Vorjahresausstoß von 565 BTC. Neben dem Bitcoin-Mining-Geschäft verzeichnete außerdem die KI-Cloud-Sparte ein Umsatzwachstum von 1,3 Millionen auf 14,0 Millionen US-Dollar.

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Ansteigende Stromkosten und höhere Zinsaufwendungen drückten gleichzeitig auf die Profitabilität, weshalb sich der Nettoverlust von 62,9 Millionen auf 92,3 Millionen US-Dollar ausweitete. Hohe liquide Mittel erfordert insbesondere die strategische Transformation zum breit aufgestellten Hochleistungs-Rechenzentren-Anbieter. Unter anderem sicherte sich Bitdeer in Norwegen über einen Mietvertrag im Volumen von 4,7 Milliarden US-Dollar den Zugriff auf 121 Megawatt Kapazität für KI-Anwendungen.

Auf Bilanzebene zeigt sich der KI-Expansionskurs im schrumpfenden Bitcoin-Bestand. Im Vorjahreszeitraum standen noch 1.502 BTC in den Büchern, nun wies die Mining-Firma lediglich 150 BTC aus. Bereits im Februar hatte Bitdeer seine damaligen Reserven von 943 Bitcoin vollständig liquidiert und damit Kritik in der BTC-Community ausgelöst. Anleger bezweifelten damals die Sinnhaftigkeit eines Verkaufs im Bärenmarkt. Die BTDR-Aktie notiert aktuell bei 9,46 US-Dollar, was einem Kursrückgang von 18 Prozent seit Jahresbeginn entspricht.

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