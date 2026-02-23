- Der nächste Player verabschiedet sich aus dem Bitcoin-Rennen – nach eigenen Angaben hat die Mining-Firma Bitdeer ihre vollständige BTC-Reserve verkauft und hält derzeit keinen einzigen Coin mehr. Die Verkäufe sollten “für den breiteren Markt kein Grund zur Sorge sein”, heißt es in einem X-Post vom gestrigen Montag.
- In der vergangenen Woche verkaufte Bitdeer insgesamt 943,1 BTC aus seiner Reserve und weitere 189,8 BTC, die aus dem Mining-Betrieb stammten, wie BTC-ECHO berichtete. Noch Ende Januar besaß das Unternehmen 1.530 BTC, aber veräußerte diese schrittweise und liquidierte nun auch den Restbestand. CEO Jihan Wu versucht, die Gemüter zu beruhigen.
- In einem neuen X-Post erklärt er, dass die Verkaufsentscheidung des Miners “nicht bedeutet, dass [die Bilanz] in Zukunft immer bei Null liegen wird”. Auf viel Verständnis stößt Wu allerdings nicht. “Warum habt ihr gewartet, bis Bitcoin auf 60.000 US-Dollar gefallen ist, um diese geschäftliche Entscheidung zu treffen?” fragt ein X-Nutzer skeptisch. “Regel Nr. 1: Verkaufe niemals Bitcoin”, betont ein anderer.
- Nach Angaben von companiesmarketcap ist Bitdeer mit einer Börsenbewertung von 1,8 Milliarden US-Dollar das weltweit neuntgrößte BTC-Mining-Unternehmen. Die in Singapur gehandelte Bitdeer-Aktie handelt derzeit bei 7,74 US-Dollar, rund 41 Prozent unter ihrem Vorjahresniveau. Wie es insgesamt um die Branche steht, erfahrt ihr hier: “Warum Bitcoin-Miner unter massivem Druck stehen“.
- Das Unternehmen verfolgt nun offenbar die Strategie, Liquidität für “mehrere unverbindliche Möglichkeiten zum Erwerb von Grundstücken” bereitzustellen, und erklärte, dass die Hashrate parallel zum laufenden Bitcoin-Mining “weiter wachsen wird”.
- Am Dienstagabend notiert die Krypto-Leitwährung bei 64.800 US-Dollar, was Mining-Firmen deshalb zu schaffen macht, weil ihre Einnahmen sinken, während die Fixkosten weiterhin hoch bleiben. Kleinere oder hoch verschuldete Betreiber geraten in existenzielle Nöte, wodurch eine fortschreitende Konsolidierung der Mining-Branche begünstigt wird.
