Mit der neuen MoonPay-Integration lassen sich XRP, Bitcoin und andere Kryptowährungen direkt in ChatGPT kaufen.

Bitcoin kaufen per ChatGPT? Neue KI-Funktion macht es plötzlich extrem einfach

Bitcoin kaufen per ChatGPT? Neue KI-Funktion macht es plötzlich extrem einfach

XRP, Bitcoin und andere Kryptowährungen lassen sich ab sofort direkt über ChatGPT kaufen. Möglich macht das eine neue Integration des Zahlungsdienstleisters MoonPay in dem App Store des KI-Chatbots. Nutzer können damit Krypto-Transaktionen ausführen, ohne die Anwendung zu verlassen.

Statt zwischen Börsen, Wallets und Zahlungsanbietern zu wechseln, genügt künftig eine einfache Texteingabe. Wer etwa “Kaufe 50 Euro in Bitcoin” eingibt, erhält von MoonPay innerhalb weniger Sekunden einen Bezahl-Link. BTC-ECHO hat die neue Funktion getestet.

Bitcoin kaufen ist jetzt leicher als zuvor I Quelle: ChatGPT-Chat von BTC-ECHO

Bitcoin kaufen über ChatGPT

Nach Angaben des Unternehmens soll der Kaufprozess deutlich vereinfacht werden. Bislang mussten sich Einsteiger oft mit Wallet-Adressen und Transaktionsgebühren beschäftigen, bevor sie ihre erste Kryptowährung erwerben konnten.

Durch die Einbindung in ChatGPT wird dieser Ablauf auf eine einzelne Konversation reduziert. Nutzer können Fragen stellen, Informationen zu einzelnen Assets abrufen und den Kauf direkt abschließen.

Die ChatGPT-Integration macht es vielleicht einfach, in Krypto zu investieren. Auf Coinbase erhalten Neukunden aber aktuell 30 Euro in BTC geschenkt.

Die Integration unterstützt laut MoonPay mehr als 100 Kryptowährungen auf 30 verschiedenen Blockchain-Netzwerken. Neben XRP gehören dazu unter anderem Bitcoin, Ethereum, Solana und der Stablecoin USDC.