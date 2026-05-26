Ethereum steht derzeit stark unter Druck. ETF-Abflüsse, schwache On-Chain-Daten und negatives Social-Media-Sentiment ziehen den ETH-Kurs weiter nach unten.

Ethereum steht im Mai spürbar unter Druck. Laut einer Analyse von Santiment hat sich das Sentiment rund um die zweitgrößte Kryptowährung zuletzt deutlich verschlechtert. Innerhalb von 15 Tagen ist die Marktkapitalisierung von Ethereum um über 11 Prozent gefallen – und das während Hyperliquid ein neues Allzeithoch erreichte. Die entscheidende Frage lautet jedoch: Ist der Kurs wegen neuer Negativmeldungen gefallen oder entstehen die pessimistischen Narrative erst als Reaktion auf den fallenden Preis? Santiment zufolge ist es eher Letzteres. Die Plattform sieht vor allem eine Mischung aus schwacher Kursentwicklung, ETF-Abflüssen, internen Ethereum-Debatten und nachlassender On-Chain-Aktivität als Gründe für die schlechte Stimmung.

Sentiment auf Talfahrt

Ein zentrales Warnsignal ist laut Santiment die steigende Social Dominance von Ethereum. Normalerweise kann ein höheres Diskussionsvolumen positiv sein, wenn es von steigenden Kursen begleitet wird. Bei Ethereum sei jedoch das Gegenteil passiert: Nach einem lokalen Hoch Mitte April nahm die Aufmerksamkeit deutlich zu, der Preis fiel aber weiter.

Das deute darauf hin, dass sich die Debatte zunehmend aus Frust, Enttäuschung und Angst speist. Auch das Verhältnis bullisher zu bearisher Kommentare habe sich deutlich verschlechtert. Ende April kamen laut Santiment zeitweise noch mehr als zwei positive auf eine negative Äußerung. Im Verlauf des Mai näherte sich das Verhältnis jedoch der Marke von eins zu eins. Optimismus und Pessimismus halten sich damit fast die Waage.

Die negative Stimmung unter ETH-Anlegern lässt sich auch mit Daten belegen |

Quelle: Santiment

Der Exodus der ETH-Bullen

Ein weiterer Belastungsfaktor sind die Ethereum-ETFs. Die Fonds von BlackRock und Co. verzeichneten im Mai anhaltende Abflüsse. Besonders für Privatanleger können solche Daten schnell als Beleg dafür gelten, dass institutionelle Investoren das Interesse an ETH verlieren.

Santiment warnt jedoch davor, ETF-Flows als alleinigen Frühindikator zu interpretieren. Oft folgen sie dem Sentiment eher, als dass sie es vorwegnehmen. Dennoch entsteht ein negativer Rückkopplungseffekt: Fallende Kurse führen zu Angst, Angst begünstigt Abflüsse, und diese Abflüsse verstärken wiederum die Sorge am Markt.

Ethereum-ETFs: Abflüsse in Rot, Zuflüsse in Grün | Quelle: SoSoValue

Zusätzlich haben Abgänge bei der Ethereum Foundation die Stimmung gedrückt. Für die langfristige Entwicklung des Netzwerks müssen solche Personalien nicht zwingend entscheidend sein. In einem nervösen Marktumfeld reichen sie aber aus, um Zweifel an der Stabilität des Ökosystems zu verstärken. Auch ETH-Verkäufe von namhaften Ethereum-Bullen – insbesondere von David Hoffman, Host des Bankless-Podcasts – trugen zur negativen Stimmung bei.

Has there been a huge vibe shift in CT over the last 2 weeks, or was that just me selling the last of my ETH — David Hoffman (@TrustlessState) May 20, 2026

Starke Entwickleraktivität reicht nicht

Fundamental ist Ethereum laut Santiment weiterhin keineswegs abgeschrieben. Bei der Entwickleraktivität bleibt das Netzwerk im Krypto-Sektor führend. Ethereum verzeichnet weiterhin Millionen relevanter GitHub-Aktivitäten und verfügt über eine der größten Entwicklergemeinschaften der Branche.

Für viele Trader zählt aktuell jedoch weniger die Stärke der Developer-Community als die kurzfristige Kursdynamik. Ökosysteme wie Solana und insbesondere Hyperliquid ziehen spekulative Aufmerksamkeit auf sich, Ethereum wirkt dagegen für manche Marktteilnehmer eher wie ein überholtes Überbleibsel aus den Anfängen der Blockchain-Industrie. Verstärkt wird dieser Eindruck durch schwächere On-Chain-Daten. Sowohl aktive Adressen als auch das Netzwerkwachstum liegen unter früheren Hochphasen.

Aus konträrer Sicht könnte das schlechte Sentiment jedoch ein erster Schritt in Richtung Bodenbildung sein. Santiment verweist darauf, dass Märkte die Masse häufig dann überraschen, wenn die Stimmung zu einseitig wird. Ob Ethereum bereits an einem solchen Punkt steht, bleibt offen. Klar ist aber: Der Mai brachte für ETH eine der deutlichsten Stimmungsverschlechterungen seit langem.