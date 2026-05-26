Die Krypto-Lobby investiert bereits Hunderte Millionen US-Dollar in die Midterms 2026. Vor allem republikanische Kandidaten profitieren von den Geldern.

Midterms 2026: Warum die Krypto-Lobby vor allem Republikaner unterstützt

Midterms 2026: Warum die Krypto-Lobby vor allem Republikaner unterstützt

Bei den Midterms im November 2026 werden alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus sowie 35 der 100 Senatssitze neu vergeben. Die Demokraten liegen in aktuellen Umfragen zwar vorne. Aber: Besonders stark profitieren republikanische Kandidaten von der Krypto-Lobby. Super-PACs aus dem Krypto-Umfeld haben laut “Follow the Crypto” bislang rund 23,4 Millionen US-Dollar zur Unterstützung republikanischer Bewerber ausgegeben. Demokraten haben dagegen lediglich 11,3 Millionen US-Dollar erhalten.

Krypto-PACs geben mehr Geld gegen Demokraten aus als für sie

Noch größer fällt der Unterschied bei Spenden von Unternehmen und Branchenvertretern aus. In diesem Bereich geht mehr als das Elffache an republikanische Kandidaten. Als möglicher Grund gilt die wirtschaftspolitische Haltung der Republikaner. Sie stehen Regulierungen im Finanzsektor traditionell skeptischer gegenüber als viele Demokraten.

Krypto-PACs investieren allerdings nicht nur in Unterstützung, sondern auch gezielt gegen politische Gegner. Nach Angaben der Plattform ist bislang sogar mehr Geld gegen demokratische Kandidaten eingesetzt worden als für sie.

Millionen US-Dollar für Einfluss auf Vorwahl

Ein Großteil der Mittel fließt derzeit in die Vorwahlen. Dort versucht die Branche offenbar, möglichst früh krypto­freundliche Kandidaten durchzusetzen. In Illinois haben Krypto-PACs mehr als zehn Millionen US-Dollar gegen die Demokratin Juliana Stratton investiert. Auch in Georgia hat Geld aus dem Krypto-Sektor eine wichtige Rolle gespielt: Jasmine Clark hat laut “Follow the Crypto” rund 4,2 Millionen US-Dollar erhalten. Ein Krypto-PAC ist eine politische Lobbyorganisation aus dem Krypto-Sektor, die mit hohen Geldsummen Wahlkämpfe unterstützt oder Kandidaten finanziell bekämpft.

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