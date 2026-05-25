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Der Wunsch nach finanzieller Freiheit 

Bitcoin-Millionär werden: So teuer ist der Traum

Viele Anleger hoffen weiterhin auf den Weg zum Millionenvermögen mit Krypto. Doch institutionelles Kapital prägt den Markt heute stärker denn je.

Josip Filipovic
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Zwei Bitcoin-Münzen liegen auf einem lila Chart-Hintergrund

Beitragsbild: Shutterstock

 | Sind die fetten Jahre am Krypto-Markt vorbei?

In diesem Artikel erfährst du:

  • Wie realistisch der Weg zur ersten Million mit Bitcoin heute noch ist
  • Warum hohe Renditen allein längst nicht mehr ausreichen
  • Welche Sparrate Anleger für ein siebenstelliges Depot benötigen
  • Womit Anleger in schwachen Marktphasen profitieren können
  • Wieviel Rendite Bitcoin für die erste Million liefern müsste


Der Traum von der ersten Million fasziniert Anleger. Ein Depotwert im siebenstelligen Bereich gilt für viele als Symbol finanzieller Unabhängigkeit und langfristigen Wohlstands. Als Hebel hat Bitcoin einen hohen Stellenwert erlangt, denn kaum eine andere Anlageklasse konnte in den vergangenen zehn Jahren vergleichbare Renditen erzielen. Doch wie realistisch ist der Weg zur ersten Million heute überhaupt noch und mit welcher Strategie lässt sich dieses Ziel am ehesten erreichen?

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