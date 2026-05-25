Viele Anleger hoffen weiterhin auf den Weg zum Millionenvermögen mit Krypto. Doch institutionelles Kapital prägt den Markt heute stärker denn je.

Bitcoin-Millionär werden: So teuer ist der Traum

Bitcoin-Millionär werden: So teuer ist der Traum

In diesem Artikel erfährst du: Wie realistisch der Weg zur ersten Million mit Bitcoin heute noch ist

Warum hohe Renditen allein längst nicht mehr ausreichen

Welche Sparrate Anleger für ein siebenstelliges Depot benötigen

Womit Anleger in schwachen Marktphasen profitieren können

Wieviel Rendite Bitcoin für die erste Million liefern müsste



Der Traum von der ersten Million fasziniert Anleger. Ein Depotwert im siebenstelligen Bereich gilt für viele als Symbol finanzieller Unabhängigkeit und langfristigen Wohlstands. Als Hebel hat Bitcoin einen hohen Stellenwert erlangt, denn kaum eine andere Anlageklasse konnte in den vergangenen zehn Jahren vergleichbare Renditen erzielen. Doch wie realistisch ist der Weg zur ersten Million heute überhaupt noch und mit welcher Strategie lässt sich dieses Ziel am ehesten erreichen?

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