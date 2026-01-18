Käufe von Hypothekenanleihen, Obergrenze für Kredikartenzinsen und Stimulus Checks: Der US-Präsident geht vor den Zwischenwahlen eifrig auf Wählerfang.

Trump braucht die Midterms um jeden Preis – wieso Bitcoin profitieren dürfte

In diesem Artikel erfährst du: Warum Trump bis zu den Midterms 2026 auf Main-Street-Stimuli setzt

Wie Zinsdeckel und Kreditpolitik das Misstrauen am Finanzsystem schüren

Was Anleihekäufe und Immobilien-Eingriffe für Krypto bedeuten

Bei einem Treffen mit republikanischen Abgeordneten warnte Donald Trump eindringlich: Die Partei müsse unbedingt bei den Zwischenwahlen 2026 siegen, sonst werde man “einen Grund für ein Amtsenthebungsverfahren finden”. Wählerstimmen gewinnen – koste es, was es wolle: Dies scheint für die kommenden Monate die Devise des US-Präsidenten zu sein. Daher wird die Administration in den kommenden Monaten vor allem die Stimmung auf der “Main Street”, also der breiten Bevölkerung, verbessern wollen. Mit dem Kauf von Hypothekenanleihen sowie Stimulus Checks hat das Weiße Haus hierfür auch bereits massive Maßnahmen angekündigt. Treibt der US-Präsident in den nächsten Monaten also seine Umfragewerte – und mit ihnen auch die Krypto-Kurse – in die Höhe?

