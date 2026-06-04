Der Bitcoin-Kurs rauscht zweistellig gen Süden ab. Was das für die Kryptowährung bedeuten könnte, verrät der Blick auf den Chart.

Bitcoin-Analyse: Darum steht der Kurs auf Messers Schneide

Bitcoin-Analyse: Darum steht der Kurs auf Messers Schneide

In diesem Artikel erfährst du: Weshalb die Gefahr eines Rückfalls auf neue Jahrestiefs bei Bitcoin deutlich zugenommen hat

Welche Kursmarken über die Chartrichtung in den nächsten Handelswochen entscheiden

Wieso anhaltende Abflüsse aus den Spot ETFs die schwierige Situation zusätzlich verschärfen

Die Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) kam in den vergangenen Tagen deutlich unter Druck. Gewinnmitnahmen im US-Technologiesektor gepaart mit Sorgen um die Nachhaltigkeit des Aktien-Konstrukts von Michael Saylors Strategy ließen den Bitcoin-Kurs zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit Anfang Februar einknicken. Auf Wochensicht notiert Bitcoin 13 Prozent tiefer bei aktuell 63.740 US-Dollar. Damit bewegt sich der Kurs wieder unweit des Jahrestiefs und könnte bei einer anhaltenden Marktschwäche über die Sommermonate neue Verlaufstiefs bedeuten. Welche Chartmarken in den kommenden Tagen und Wochen für Anleger relevant werden, bespricht diese Bitcoin-Kursanalyse.

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