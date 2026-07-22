Transfer Season bei OKX: Der Sommer der klugen Wechsel

Vom 16. Juli bis zum 16. August läuft bei OKX die Transfer Season. Die Kampagne leiht sich ihr Vokabular beim Fußball-Transfermarkt, und wie dort gilt: Der wichtigste Stichtag liegt vor dem Ende des Fensters.

Im Fußball ist das Sommer-Transferfenster die ehrlichste Zeit des Jahres. Vereine müssen ihren Kader nüchtern bewerten und haben nur wenige Wochen, um Lücken zu schließen. Danach wird mit dem gespielt, was da ist. Dieses Bild hat sich OKX für die Transfer Season geliehen, die bislang größte Europa-Kampagne der Börse. Sie richtet sich ausschließlich an Nutzer im Europäischen Wirtschaftsraum und bietet für den Wechsel einen attraktiven Bonus sowie mehrere neue Produkte.

8 Prozent auf Einzahlungen, aber nur bis zum 31. Juli

Das Kernangebot ist schnell erklärt. Wer sich für die Aktion anmeldet und mindestens zehn Euro einzahlt, bekommt acht Prozent auf seine Nettoeinzahlungen. Die acht Prozent gelten als fester Satz für alle Teilnehmer, ein “bis zu” steht nicht im Kleingedruckten. Der Bonus fließt über 52 Wochen verteilt und nur so lange, wie die Einzahlung auf der Plattform bleibt. Belohnt wird, wer tatsächlich umzieht und bleibt. Anmeldung und Einzahlung sind bis zum 31. Juli 2026 möglich. Wer den Bonus mitnehmen will, sollte sich diesen Termin deshalb vormerken.

Ein Argument, das über die Kampagne hinaus zählt: OKX Europe ist als Krypto-Dienstleister unter der EU-Verordnung MiCA zugelassen. Für Nutzer im EWR bedeutet das ein reguliertes Umfeld nach europäischem Rechtsrahmen – von der Kontoeröffnung bis zur MiCA-konformen USDT-Konvertierung.

Was nach dem Wechsel anders läuft

Auf Dauer wichtiger als der Bonus ist, was Trader nach dem Umzug vorfinden. Mit Liquid Staking über BETH und OKSOL lässt sich gestaktes ETH- oder SOL-Guthaben gleichzeitig als Margin für Spot- und X-Perps-Positionen einsetzen. Die Staking Rewards laufen weiter, während dasselbe Kapital handelt. Bisher musste man sich zwischen beidem entscheiden.

Der Futures Grid Bot ist für Seitwärtsmärkte gebaut, also für genau die Phasen, in denen manuelles Trading am meisten Nerven kostet. Nutzer definieren eine Preisspanne, der Bot kauft automatisch die Rücksetzer und verkauft die Erholungen, long, short oder neutral, bei Bedarf mit Hebel. Er nimmt Emotion und Bildschirmzeit aus dem Spiel. Aber: Wie bei jeder Handelsstrategie bleibt das Marktrisiko bestehen, etwa wenn der Kurs die definierte Range verlässt.

Und dann ist da noch das GuV-Center für iOS und Android. Es führt Gewinne, Verluste und die Muster dahinter an einem Ort zusammen und zeigt, welche Strategie am besten funktioniert. Nutzer, die ihr eigenes Trading systematisch auswerten möchten, finden hier die Datengrundlage dafür.

Berichtssaison ohne Öffnungszeiten

Die Kampagne fällt mitten in die US-Berichtssaison. Über 80 X-Perps-Märkte, darunter die Magnificent 7, SPY und QQQ, sind mit bis zu 10-fachem Hebel rund um die Uhr handelbar. Tesla und Alphabet legen ihre Zahlen am 22. Juli vor, Microsoft am 29., Amazon am 30. Wer auf die Ergebnisse reagieren will, muss nicht auf eine Börseneröffnung warten. Wie bei allen gehebelten Produkten gilt, dass der Hebel in beide Richtungen wirkt und Verluste ebenso wie Gewinne vergrößert.

In den kommenden Wochen schaltet OKX zudem weitere Aktionen frei. Angekündigt sind unter anderem Simple X-Perps, DCA-Bots für automatisierte gehebelte Käufe in festen Intervallen, ein Spot-Trading-Wettbewerb für Europa, Verlosungen mit Sportmarken-Partnern sowie ein Neukundenbonus von bis zu 400 Euro. Es lohnt sich deshalb, mehr als einmal auf der Kampagnenseite der Transfer Season vorbeizuschauen.

Wer teilnehmen kann

Voraussetzung sind ein Wohnsitz im EWR, ein per KYC verifiziertes Konto und die aktive Anmeldung über den Button “Jetzt teilnehmen” auf der Aktionsseite. Nutzer müssen sich vor der Einzahlung aktiv für das Angebot anmelden, damit ihre vollständige Einzahlung für die Aktion berücksichtigt wird.

Wer ohnehin mit einem Wechsel zu einer MiCA-regulierten Börse liebäugelt, hat mit dem 8-Prozent-Bonus einen konkreten Grund, es vor dem 31. Juli zu tun. Jetzt informieren und bis 31. Juli den 8-Prozent-Bonus sichern:

Disclaimer:

OKX ist als Crypto-Asset Service Provider unter der EU-Verordnung MiCA zugelassen. Das Angebot ist nur für berechtigte Nutzer im EWR verfügbar. Krypto-Assets sind volatil und bergen das Risiko eines Kapitalverlusts. Gehebelte Produkte verstärken sowohl Gewinne als auch Verluste. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der 8-Prozent-Einzahlungsbonus unterliegt den Angebotsbedingungen von OKX.

Weitere Informationen findest du auch im Brandhub von OKX.

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