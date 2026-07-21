In diesem Artikel erfährst du:
- Warum die Bitcoin-Verkäufe von Saylor ein wichtiges Signal sind
- Was Experten bei ihren bullishen Prognosen 2025 stark unterschätzt haben
- Welche Konsequenzen die rapide KI-Entwicklung für Bitcoin mit sich bringt
Der Sinneswandel von Michael Saylor schlägt in der Bitcoin-Community hohe Wellen. Vom “Niemals verkaufen”-Grundsatz wechselte der Strategy-Gründer zum langfristigen Prinzip des “BTC-Nettokäufers” – eine Kehrtwende, die vor wenigen Monaten kaum jemand erwartet hatte. Doch der Bitcoin-Bärenmarkt wirbelt vieles durcheinander. Zugleich macht Künstliche Intelligenz rasante Fortschritte und mit Anthropic und OpenAI bahnen sich zwei absolute Mega-Börsengänge an. Im Gespräch mit BTC-ECHO erklärt Strive-Manager Jeff Walton, warum Strategy das Hodl-Paradigma aufgeben musste. Und: Welchen einzigartigen Vorteil Bitcoin in der neuen KI-Ära des Überflusses besitzt.
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