Eine sinkende institutionelle Nachfrage, Kapitalrotationen und der Risikofaktor Strategy: Jetzt machen sich auch Experten um Bitcoin Sorgen.

Bitcoin unter 60.000 US-Dollar? Warum bei Experten jetzt die Alarmglocken schrillen

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In diesem Artikel erfährst du: Warum Bitcoin aktuell so schwach performt

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Ob Michael Saylors Strategy zur Gefahr wird

Krypto-Anleger müssen dieser Tage wirklich starke Nerven beweisen. Während an den Aktienmärkten ein Rekord den nächsten jagt, stecken Bitcoin und Co. tief in den roten Zahlen. Eine Aussicht auf Besserung gibt es aktuell nicht, eher im Gegenteil. So mancher Finanzexperte glaubt, dass es jetzt erst so richtig kracht – und das hängt vor allem mit einem Unsicherheitsfaktor zusammen: Strategy.

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