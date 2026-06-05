In diesem Artikel erfährst du:
- Warum Bitcoin aktuell so schwach performt
- Wieso der Krypto-Space nicht vom Aktien-Boom profitiert
- Warum Anleger sich auf BTC-Kurse von 52.000 USD gefasst machen sollten
- Ob Michael Saylors Strategy zur Gefahr wird
Krypto-Anleger müssen dieser Tage wirklich starke Nerven beweisen. Während an den Aktienmärkten ein Rekord den nächsten jagt, stecken Bitcoin und Co. tief in den roten Zahlen. Eine Aussicht auf Besserung gibt es aktuell nicht, eher im Gegenteil. So mancher Finanzexperte glaubt, dass es jetzt erst so richtig kracht – und das hängt vor allem mit einem Unsicherheitsfaktor zusammen: Strategy.
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