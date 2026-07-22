Jack Mallers tritt als CEO von Twenty One zurück. Was hinter dem Abgang steckt und wie sich das Bitcoin-Treasury-Unternehmen neu ausrichtet.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Jack Mallers tritt als CEO von Twenty One Capital zurück und fokussiert sich auf Strike.

Der ursprüngliche Plan zur Fusion mit Elektron Energy wird nicht weiterverfolgt.

Neuer CEO Raphael Zagury soll die strategische Neuausrichtung des Unternehmens leiten.

Satsuma Technology plant die Einstellung seiner Geschäftsaktivitäten und das Delisting. â³

Jack Mallers ist zum 20. Juli als CEO und Verwaltungsratsmitglied von Twenty One Capital zurückgetreten. Offiziell will sich der Bitcoin-Unternehmer künftig vollständig auf seinen Zahlungsdienstleister Strike konzentrieren. Mallers selbst sprach jedoch von unterschiedlichen Vorstellungen darüber, wie Twenty One seine langfristige Vision umsetzen sollte.

Damit ist auch der erst im April vorgestellte Plan vom Tisch, Twenty One, Strike und den Bitcoin-Miner Elektron Energy zu einer gemeinsamen börsennotierten Plattform zusammenzuführen. Strike bleibt eigenständig und prüft weiterhin eine Übernahme von Elektron. Neuer CEO ist der bisherige Verwaltungsrat und Elektron-Gründer Raphael Zagury. Er soll Twenty One künftig stärker an operativem Geschäft und disziplinierter Kapitalallokation ausrichten. Das Unternehmen mit einer der größten Bitcoin-Bilanzen am öffentlichen Markt wird somit nicht abgewickelt, sondern es stellt sich strategisch neu auf.

I've decided to step down as CEO of Twenty One.



This wasn't an easy decision, but it was the right one. This experience brought tremendous clarity about who I am and what I want to build.



My life's work remains Bitcoin. My Bitcoin company is @Strike.



The work continues. pic.twitter.com/L70YFYPt11 — Jack Mallers (@jackmallers) July 21, 2026

Satsuma stimmt für Abwicklung

Noch deutlich drastischer fällt die Entwicklung bei DAT-Konkurrent Satsuma Technology aus. Mehr als 90 Prozent der abgegebenen Stimmen votierten dafür, nahezu das gesamte Kapital an die Anteilseigner zurückzugeben und die Börsennotierung in London zu beenden. Das Unternehmen bereitet nun die Einstellung seiner Geschäftsaktivitäten und den Verkauf der verbliebenen rund 668 Bitcoin vor.

Mark Moss hatte Satsuma seit August 2025 als “Chief Bitcoin Strategist” begleitet – es handelt sich also nicht um sein eigenes Unternehmen. Noch im Sommer 2025 hatte Satsuma über Wandelanleihen 163,6 Millionen britische Pfund eingesammelt und dabei mehr als 1.097 Bitcoin direkt von Investoren erhalten. Anders als bei Twenty One endet das Bitcoin-Treasury-Modell hier nun tatsächlich: Das Delisting ist derzeit für den 14. September vorgesehen.

Während das Gros der Krypto-Treasury-Unternehmen derzeit also vom Markt verschwindet, baut Strategy seine Cash-Reserve weiter aus.