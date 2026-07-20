Strategy hält unverändert Hunderttausende Bitcoin und bleibt seiner langfristigen Ausrichtung treu. Kurzfristig setzt das Unternehmen jedoch andere Prioritäten.

Bitcoin bleibt außen vor: Strategy stockt Barreserve auf 3,2 Milliarden US-Dollar auf

Bitcoin bleibt außen vor: Strategy stockt Barreserve auf 3,2 Milliarden US-Dollar auf

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Strategy verkauft MSTR-Aktien im Wert von 263,5 Millionen US-Dollar und erhöht Barreserve auf 3,2 Milliarden US-Dollar. â³

Bitcoin-Bestand bleibt unverändert bei 843.775 Coins, trotz Buchverlusten von rund neun Milliarden US-Dollar. â³ Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Strategy (ehemals MicroStrategy) hat in der vergangenen Woche MSTR-Aktien im Wert von rund 263,5 Millionen US-Dollar verkauft. Neue Bitcoin kaufte oder verkaufte das Unternehmen im gleichen Zeitraum jedoch nicht.

Strategy has increased its USD Reserve by $225 million. As of 7/19/2026, we hodl ₿843,775 in our BTC Reserve and $3.2 billion in our USD Reserve. $MSTR $STRC https://t.co/sci7bZHzsy — Michael Saylor (@saylor) July 20, 2026

Stattdessen erhöhte das Unternehmen seine US-Dollar-Reserve um 225 Millionen US-Dollar auf 3,225 Milliarden US-Dollar. Das geht aus einer am Montag veröffentlichten Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hervor.

Bitcoin-Käufe bleiben erneut aus

Zwischen dem 13. und 19. Juli veräußerte Strategy insgesamt 2.732.318 MSTR-Aktien. Der Erlös floss vollständig in den Ausbau der Liquiditätsreserve. Bereits in den vergangenen Wochen hatte das Unternehmen auf zusätzliche Bitcoin-Käufe verzichtet und stattdessen seine Barreserven gestärkt.

Der Bitcoin-Bestand blieb unverändert bei 843.775 Coins. Nach Angaben von Chairman Michael Saylor wurden die Bestände zu einem durchschnittlichen Kaufpreis von 75.476 US-Dollar je Bitcoin erworben. Einschließlich Gebühren belaufen sich die Anschaffungskosten auf rund 63,7 Milliarden US-Dollar. Zum aktuellen Marktwert sind die Bestände etwa 54,7 Milliarden US-Dollar wert.

Damit hält Strategy weiterhin rund vier Prozent des maximalen Angebots von 21 Millionen BTC. Aufgrund des aktuellen Bitcoin-Kurses weist das Unternehmen derzeit Buchverluste von rund neun Milliarden US-Dollar auf.

Trotz der zuletzt ausbleibenden Käufe hält die Bitcoin Treasury an seiner langfristigen Strategie fest. CEO Phong Le sagte in einem Interview mit Bloomberg TV, das Unternehmen wolle auch künftig BTC erwerben. Die mit der Finanzierung verbundenen Risiken sehe Strategy erst bei einem Kurs von etwa 8.000 bis 10.000 US-Dollar als relevant an.