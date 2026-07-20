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Frankreich lässt Polymarket sperren: Droht das auch bald in Deutschland?

Frankreich geht kurz vor dem WM-Finale gegen Polymarket vor. Die angeordnete Sperre könnte Signalwirkung für weitere europäische Staaten haben.

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt das Polymarket-Logo auf einem Smartphone-Bildschirm

Beitragsbild: Shutterstock

 | Prognose- und Wettmärkte werden weltweit immer beliebter

Frankreich verschärft seinen Kurs gegen Polymarket. Kurz vor dem Finale der Fußball-Weltmeisterschaft hat die französische Glücksspielbehörde Internetanbieter angewiesen, den Zugang zur Prognoseplattform zu sperren. Als Begründung nennt die Behörde unerlaubtes Glücksspiel sowie mögliche Manipulationen einzelner Wettmärkte.

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