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RLUSD Adoption geht voran 

Ripple-Präsidentin gewinnt doppelte Stablecoin-Auszeichnung

Für ihre Stablecoin-Bemühungen wird Ripple-Präsidentin Monica Long gleich zwei mal ausgezeichnet. Aber was bedeutet der RLUSD-Erfolg für XRP?

Tobias Zander
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Ripple-Präsidentin Monica Long

Beitragsbild: Fotomontage I Ripple

 | Monica Long, Ripple-Präsidentin, gilt als wichtige Stablecoin-Führungskraft

Der im Dezember 2024 gelaunchte Ripple-Stablecoin (RLUSD) kommt mittlerweile auf eine Marktkapitalisierung von beachtlichen 1,53 Milliarden US-Dollar und konnte somit trotz Krypto-Winter auch im laufenden Handelsjahr weiter zulegen. Präsidentin Monica Long, die als eine treibende Kraft hinter dem Ripple-Projekt gilt, erhielt nun eine Auszeichnung von Stablecon sowohl in der Kategorie “Issuer & Protocol Leaders” als auch in der Kategorie “Top Women in Stablecoins“.

Long hatte sich im Januar mit vier Krypto-Prognosen hervorgetan, von denen die erste die digitalen Dollars betraf: Sie ging davon aus, dass Stablecoins zum fundamentalen Abwicklungssystem des globalen Finanzwesens werden, wobei Ripple Labs mit dem hauseigenen RLUSD und eigener Banklizenz eine zentrale Rolle übernimmt. Tatsächlich scheint der globale Siegeszug unaufhaltsam, denn trotz Bärenmarkt kommen USDT, USDC, RLUSD und Co. im Juli 2026 auf eine Bewertung von mehr als 300 Milliarden US-Dollar.

XRP als Leidtragender? Nicht unbedingt

Durch die Integration von RLUSD in Zahlungsnetzwerke und Tokenisierungsinitiativen entwickelt Ripple einen regulierungskonformen, dollar-gedeckten Stablecoin, der Institutionen schnelle und kostengünstige internationale Transaktionen ermöglichen soll. Nicht alle XRP-Anleger sind von dieser Aussicht begeistert, schließlich sollte noch vor einigen Jahren der klassische Ripple-Coin für eben diesen Zweck eingesetzt werden. Aufgrund der hohen Volatilität von XRP dürften aber gerade Finanzinstitutionen vermehrt Interesse an schwankungsarmen Dollarstablecoins wie RLUSD zeigen.

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Inwiefern es tatsächlich zu einer Konkurrenzsituation zwischen den beiden Ripple-Kryptowährungen kommt, bleib abzuwarten. “XRP ist und bleibt das Herzstück unserer Vision”, hatte Ripple-CEO Brad Garlinghouse noch vor wenigen Monaten betont. Seine Firma wolle eine langfristige Perspektive einnehmen, “was Krypto-basierte Vermögenswerte wie XRP und RLUSD leisten können, anstatt Zyklen und Hypes hinterherzujagen”.

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