Superbowl, UFC-Kämpfe und jetzt auch das WM-Finale. Rapper Drake zeigt: Ein Händchen für Glücksspiel hat er definitiv nicht.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Rapper Drake setzte 1,5 Millionen US-Dollar auf einen Sieg Argentiniens im WM-Finale. â³

Der Verlust ist Teil einer Serie von Wettmisserfolgen, die ihn fast 5 Millionen US-Dollar kosteten. â³

Aktuell steht Drake wegen einer Sammelklage im Fokus, die seine Wettpraktiken infrage stellt. â³

Trotz der Verluste bleibt Drakes Vermögen mit 750 Millionen US-Dollar erheblich.

Für Spanien war es ein großer Triumph, für die Argentinier eine herbe Niederlage und für Rapper Drake war das gestrige WM-Finale vor allem eines: ziemlich kostspielig. Der kanadische Musiker hatte im Vorfeld der Partie 1,5 Millionen US-Dollar über die Krypto-Wettplattform Stake auf einen Sieg der Südamerikaner gesetzt.

Hätte sich das Team von Superstar Lionel Messi durchgesetzt, wären Drake über 5 Millionen US-Dollar in Tethers USDT sicher gewesen. Doch La Furia Roja machte dem Plan durch einen späten 1:0-Sieg in der Verlängerung einen Strich durch die Rechnung.

Auf Instagram postete der Rapper seine Wette | Quelle: Instagram

Drake ist ein miserabler Krypto-Zocker

Dabei ist es nicht das erste Mal, dass sich das Wettglück gegen den Kanadier richtet. Erst vor Kurzem hatte er einen Einsatz von einer Million US-Dollar bei einem UFC-Kampf verloren. Conor McGregor, den Drake als Sieger getippt hatte, musste bereits nach 69 Sekunden den Kampf wegen einer Knieverletzung abbrechen.

Auch beim diesjährigen Super Bowl griff der Rapper daneben (Verlust: eine Million US-Dollar), genauso wie bei der Niederlage des Boxers Jake Paul gegen Anthony Joshua. Lediglich bei zwei der letzten zehn Sportereignisse lag Drake richtig. Insgesamt verlor der Musiker in dem Zeitraum fast 5 Millionen US-Dollar.

Zockt Drake mit fremdem Geld?

In Relation zu seinem Gesamtvermögen von schätzungsweise 750 Millionen US-Dollar dürfte der kanadische Superstar seinen Wettverlust allemal verkraften können. Wenn es sich überhaupt um sein eigenes Geld handelt. Denn aktuell läuft eine Sammelklage gegen den Musiker und das Krypto-Casino, die genau das infrage stellt. Zudem soll mit einem Teil der Gelder Streams seiner Musik gekauft worden sein. Drake sowie Stake bestreiten die Vorwürfe.