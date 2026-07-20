App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
Erhalte 5% Bitcoin-Bonus
Bis zu 58.000€ in BTC für Krypto-Transfers
2,01 T
Hyperliquid-Kurs53,14 -0.31%
Bitcoin-Kurs56.309,36 -0.15%
Ethereum-Kurs1.630,87 -0.44%
XRP-Kurs0,953892 -0.22%
BNB-Kurs495,45 -0.34%
Hyperliquid-Kurs53,14 -0.31%
Solana-Kurs66,60 0.00%
TRON-Kurs0,284638 -0.49%
Dogecoin-Kurs0,063112 -0.34%
Cardano-Kurs0,142117 -1.69%
Zcash-Kurs463,83 -4.45%
Chainlink-Kurs7,31 0.21%
Pi Network-Kurs0,087302 -2.13%
Teurer Spaß 

Spaniens WM-Triumph kostet Rapper Drake 1,5 Millionen US-Dollar

Superbowl, UFC-Kämpfe und jetzt auch das WM-Finale. Rapper Drake zeigt: Ein Händchen für Glücksspiel hat er definitiv nicht.

Daniel Hoppmann
Teilen
Bitcoin kaufen
Drake im Stadion verfolgt ein Fußballspiel.

Beitragsbild: picture alliance / NurPhoto | Jose Breton

 | Drake (míttig) bei einem WM-Spiel in Toronto

Für Spanien war es ein großer Triumph, für die Argentinier eine herbe Niederlage und für Rapper Drake war das gestrige WM-Finale vor allem eines: ziemlich kostspielig. Der kanadische Musiker hatte im Vorfeld der Partie 1,5 Millionen US-Dollar über die Krypto-Wettplattform Stake auf einen Sieg der Südamerikaner gesetzt.

Hätte sich das Team von Superstar Lionel Messi durchgesetzt, wären Drake über 5 Millionen US-Dollar in Tethers USDT sicher gewesen. Doch La Furia Roja machte dem Plan durch einen späten 1:0-Sieg in der Verlängerung einen Strich durch die Rechnung.

Auf Instagram postete der Rapper seine Wette | Quelle: Instagram

Drake ist ein miserabler Krypto-Zocker

Dabei ist es nicht das erste Mal, dass sich das Wettglück gegen den Kanadier richtet. Erst vor Kurzem hatte er einen Einsatz von einer Million US-Dollar bei einem UFC-Kampf verloren. Conor McGregor, den Drake als Sieger getippt hatte, musste bereits nach 69 Sekunden den Kampf wegen einer Knieverletzung abbrechen.

Auch beim diesjährigen Super Bowl griff der Rapper daneben (Verlust: eine Million US-Dollar), genauso wie bei der Niederlage des Boxers Jake Paul gegen Anthony Joshua. Lediglich bei zwei der letzten zehn Sportereignisse lag Drake richtig. Insgesamt verlor der Musiker in dem Zeitraum fast 5 Millionen US-Dollar.

Zockt Drake mit fremdem Geld?

In Relation zu seinem Gesamtvermögen von schätzungsweise 750 Millionen US-Dollar dürfte der kanadische Superstar seinen Wettverlust allemal verkraften können. Wenn es sich überhaupt um sein eigenes Geld handelt. Denn aktuell läuft eine Sammelklage gegen den Musiker und das Krypto-Casino, die genau das infrage stellt. Zudem soll mit einem Teil der Gelder Streams seiner Musik gekauft worden sein. Drake sowie Stake bestreiten die Vorwürfe.

Regulierte Krypto-Börsen & Broker im Vergleich 2026
Hier vergleichen wir nur Krypto-Börsen und -Broker mit gültiger EU-Lizenz nach MiCA. Geprüft, reguliert, von über 10.000 echten Nutzern bewertet.
Jetzt zum MiCA-Börsen-Vergleich 2026
BTC-ECHO Plus+ Inhalte
Das Bild zeigt das Polymarket-Logo auf einem Smartphone-Bildschirm
Illegale Wetten?Frankreich lässt Polymarket sperren: Droht das auch bald in Deutschland?
Ripple-Präsidentin Monica Long
RLUSD Adoption geht voranRipple-Präsidentin gewinnt doppelte Stablecoin-Auszeichnung
Vor der Steinfassade der New Yorker Börse ist ein Straßenschild der Wall Street angebracht, das die Überschneidung von traditionellem Finanzwesen und modernen Vermögenswerten wie Bitcoin hervorhebt.
Makro-WochenausblickWas wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?
Pump.fun
0,001703
16.36%
Audiera
2,20
8.34%
ADI
5,85
6.81%
DeXe
30,60
5.18%
Injective
4,60
3.57%
NEAR Protocol
1,72
2.40%
MemeCore
1,07
1.81%
JUST
0,086883
1.30%
Render
1,30
1.20%
Ethena
0,071086
1.16%
币安人生 (BinanceLife)
0,563740
-6.49%
Zcash
463,83
-4.45%
Lighter
1,89
-2.83%
Venice Token
9,96
-2.67%
Stellar
0,162595
-2.35%
Cronos
0,050279
-2.17%
Pi Network
0,087302
-2.13%
Canton
0,108173
-1.90%
Flare
0,005618
-1.83%
Cardano
0,142117
-1.69%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren