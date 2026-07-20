Kriminelle entwickeln eigene Stablecoins und Wallets für illegale Aktivitäten und zur Geldwäsche. Die FATF warnt vor Milliardenschäden. Ein Blick auf die kriminellen Schattenseiten des Stablecoins-Marktes.

In diesem Artikel erfährst du: Wie Kriminelle die Krypto-Regulierungsmaßnahmen umgehen

Warum Stablecoins heute besonders attraktiv für Verbrecher sind

Welche Methoden sie für ihre Geldwäschegeschäfte nutzen

Bitcoin galt früher oft als Währung der Kriminellen im Darknet, aber dieses Narrativ ist seit Jahren überholt. Längst konnte der Krypto-Sektor aus dem Schatten des traditionellen Finanzsystems heraustreten und die weltweiten Regulierungsbemühungen machen es immer schwieriger, sich mit der früheren Pseudoanonymität am Krypto-Handel zu beteiligen. Trotzdem scheint sich im Hintergrund eine eigene Finanzstruktur gebildet zu haben, die sich gezielt dem Zugriff von Ermittlungsbehörden entziehen will. Die internationale Geldwäscheorganisation FATF spricht von einem Schaden in Milliardenhöhe und verweist auf einen Stablecoin, der ausdrücklich als “nicht einfrierbar” beworben wurde.

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