Ripple Payments Europe bekommt eine der heiß begehrten MiCA-Lizenzen. Welche Chartmarken für XRP-Anleger jetzt in den Vordergrund rücken.

XRP-Prognose: Wie hoch steigt der Ripple-Coin nach dem MiCA-Erfolg?

XRP-Prognose: Wie hoch steigt der Ripple-Coin nach dem MiCA-Erfolg?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Ripple Payments Europe erhält MiCA-Zulassung von der CSSF und kann nun in 30 Ländern tätig sein.

Technische Analyse zeigt kurzfristige Stabilität des XRP-Kurses mit wichtigen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. â³ Wir haben die besten MiCA-lizenzierten Broker und Börsen für dich getestet Zu den Börsen

Ripple Payments Europe hat von der Luxemburger Finanzaufsicht CSSF die vollständige MiCA-Zulassung als Krypto-Dienstleister erhalten. Damit gehört das Unternehmen zu den inzwischen 294 autorisierten Anbietern im europäischen MiCA-Register und darf seine Dienste über das sogenannte Passporting in 30 Ländern anbieten.

Gemeinsam mit der bestehenden E-Geld-Lizenz kann Ripple europäischen Banken und weiteren Unternehmen nun eine einheitliche Infrastruktur für den Empfang, den Tausch und die Auszahlung von Geldern bereitstellen. Aber wird auch der XRP-Kurs nachhaltig von diesem regulatorischen Meilenstein profitieren? Die technische Kursanalyse zeigt, welche Marken jetzt für Krypto-Anleger in den Vordergrund rücken.

XRP in der technischen Analyse

In den letzten 12 bis 24 Stunden pendelte der XRP-Kurs zwischen 1,0999 US-Dollar (High) und 1,0838 US-Dollar (Low), basierend auf den letzten sechs vierstündigen Candles. Aktuell schloss XRP bei 1,0952 US-Dollar. Damit liegt der Kurs etwa 0,21 Prozent über dem Schlusskurs des Vortags. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 68,3 Milliarden US-Dollar und ordnet den Coin weiter unter den größten Werten im Krypto-Markt ein. Die kurzfristige Preisentwicklung zeigt relative Stabilität nach der jüngsten Volatilitätsphase.

Der Kurs notiert leicht oberhalb des EMA-20 (1,09354 US-Dollar) und bildet zuletzt höhere Tiefs bei gleichzeitig flachen Hochs, was auf eine leichte Aufwärtsneigung hinweist. Unmittelbare Unterstützung liegt bei 1,0864 US-Dollar, gefolgt von 1,0725 US-Dollar. Widerstände finden sich bei 1,0999 US-Dollar und dem jüngsten lokalen Hoch bei 1,1263 US-Dollar. Solange der Kurs oberhalb des EMA-20 verbleibt, bleibt die Marktlage technisch neutral bis leicht bullisch.

Der RSI (14) liegt bei 56,0 und signalisiert moderates Kaufinteresse ohne Überhitzung. Das Histogramm zeigt eine leichte positive Beschleunigung, was kurzfristig Unterstützung für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bietet. Die Bollinger-Bänder-Breite beträgt circa 0,038 US-Dollar, was einer relativen Bandbreite von rund 3,5 Prozent entspricht. Der Markt befindet sich in einer moderaten Konsolidierungsphase mit niedriger bis mittlerer Schwankungsintensität.

Kurzfristige XRP-Kursprognose

Die kurzfristige Prognose für XRP am 19.07.2026 ist neutral bis leicht bullisch. Unterstützungen liegen bei 1,0864 US-Dollar und 1,0725 US-Dollar, unmittelbare Widerstände bei 1,0999 US-Dollar und 1,1263 US-Dollar. Ein nachhaltiger Ausbruch über 1,100 US-Dollar mit einer Bestätigung oberhalb von 1,126 US-Dollar würde das bullishe Szenario aktivieren. Ein Bruch unter 1,086 US-Dollar könnte hingegen das bärische Szenario mit erhöhten Abwärtsrisiken auslösen. Anleger sollten Kurs, Momentum und das Verhalten der Bollinger-Bänder kombinieren, um mögliche Einstiegspunkte zu bewerten.

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Neutrales Szenario – Wahrscheinlichkeit: 50 Prozent

Im neutralen Basisszenario bewegt sich der XRP-Kurs zwischen 1,07 und 1,12 US-Dollar. Dafür müsste der Kurs zwischen dem EMA-20 bei 1,09354 US-Dollar und dem oberen Bollinger-Band bleiben. Der RSI sollte sich im Bereich zwischen 50 und 58 stabilisieren, während nachhaltige Volumenimpulse ausbleiben. Weitere wichtige Marken sind das untere Bollinger-Band bei 1,07129 US-Dollar sowie der Fibonacci-Widerstand bei 1,12241 US-Dollar. Ein Ausbruch über 1,12 US-Dollar würde das Szenario entkräften.

Bullishes Szenario – Wahrscheinlichkeit: 30 Prozent

Im bullishen Szenario steigt XRP auf 1,12 bis 1,20 US-Dollar. Als Trigger gilt ein Tagesschluss oberhalb von 1,10 US-Dollar beziehungsweise des kurzfristigen Widerstands bei 1,0999 US-Dollar. Zusätzlich sollte der RSI über 60 steigen und der EMA-20 deutlicher nach oben drehen. Die nächsten Kursziele liegen bei 1,1263 US-Dollar sowie am oberen Bollinger-Band bei 1,10944 US-Dollar. Ein Rückfall unter 1,07 US-Dollar würde das bullishe Szenario invalidieren.

Bärisches Szenario – Wahrscheinlichkeit: 20 Prozent

Fällt XRP per Tagesschluss unter die Unterstützung bei 1,0864 US-Dollar, könnte der Kurs in Richtung 0,95 bis 0,82 US-Dollar abrutschen. Bestätigt würde das Szenario durch einen RSI unter 50 und einen volumenstarken Bruch des unteren Bollinger-Bands bei 1,07129 US-Dollar. Als weitere wichtige Unterstützung dient das frühere Swing-Low bei 1,0535 US-Dollar. Ein Anstieg über 1,12 US-Dollar würde das bärische Szenario entkräften.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.