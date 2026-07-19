Droht Ethereum eine schwerwiegende Finanzierungslücke?

Die Ethereum Foundation will bewusst weniger Verantwortung übernehmen. Dadurch entsteht eine heikle finanzielle Übergangsphase. Was das für die Weiterentwicklung des Netzwerks bedeuten könnte.

Warnung aus den eigenen Reihen

In diesem Artikel erfährst du: Weshalb Ethereum trotz Milliardenreserven vor einer Finanzierungslücke stehen könnte

Welche Folgen das Ende wichtiger Förderprogramme für Entwicklerteams hat

Warum die Ethereum Foundation ihre Rolle verkleinert

Ethereum verfügt zwar Milliardenreserven, dennoch warnt ein ehemaliger Mitarbeiter der Ethereum Foundation vor einer möglichen Finanzierungslücke. Hintergrund sind auslaufende Förderprogramme und ein grundlegender Wandel bei der Finanzierung der Netzwerkentwicklung. Wie die Weiterentwicklung des Netzwerks künftig langfristig finanziert werden soll – und welche Probleme das Krypto-Projekt dringend lösen muss.

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