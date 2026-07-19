Droht Ethereum eine schwerwiegende Finanzierungslücke?

In diesem Artikel erfährst du:
- Weshalb Ethereum trotz Milliardenreserven vor einer Finanzierungslücke stehen könnte
- Welche Folgen das Ende wichtiger Förderprogramme für Entwicklerteams hat
- Warum die Ethereum Foundation ihre Rolle verkleinert
Ethereum verfügt zwar Milliardenreserven, dennoch warnt ein ehemaliger Mitarbeiter der Ethereum Foundation vor einer möglichen Finanzierungslücke. Hintergrund sind auslaufende Förderprogramme und ein grundlegender Wandel bei der Finanzierung der Netzwerkentwicklung. Wie die Weiterentwicklung des Netzwerks künftig langfristig finanziert werden soll – und welche Probleme das Krypto-Projekt dringend lösen muss.
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