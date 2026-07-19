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Warnung aus den eigenen Reihen 

Droht Ethereum eine schwerwiegende Finanzierungslücke?

Die Ethereum Foundation will bewusst weniger Verantwortung übernehmen. Dadurch entsteht eine heikle finanzielle Übergangsphase. Was das für die Weiterentwicklung des Netzwerks bedeuten könnte.

Louis Blümlein
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Ethereum-Münze vor rotem Hintergrund

Beitragsbild: Shutterstock

 | Die finanzielle Situation bei Ethereum spitzt sich zu

In diesem Artikel erfährst du:

  • Weshalb Ethereum trotz Milliardenreserven vor einer Finanzierungslücke stehen könnte
  • Welche Folgen das Ende wichtiger Förderprogramme für Entwicklerteams hat
  • Warum die Ethereum Foundation ihre Rolle verkleinert

Ethereum verfügt zwar Milliardenreserven, dennoch warnt ein ehemaliger Mitarbeiter der Ethereum Foundation vor einer möglichen Finanzierungslücke. Hintergrund sind auslaufende Förderprogramme und ein grundlegender Wandel bei der Finanzierung der Netzwerkentwicklung. Wie die Weiterentwicklung des Netzwerks künftig langfristig finanziert werden soll – und welche Probleme das Krypto-Projekt dringend lösen muss.

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