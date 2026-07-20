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Krypto-Markt bleibt in Wartestellung – doch dieser Coin erreicht ein Zwei-Monats-Hoch

Nach den Angriffen der USA auf Iran bleiben die großen Kryptowährungen weitgehend richtungslos. Ein Altcoin sorgt derweil für Aufsehen.

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt Donald Trump

Beitragsbild: picture alliance

 | Der Konflikt im Iran scheint kein Ende zu nehmen

Neben dem Finale der Fußball-Weltmeisterschaft sorgte am gestrigen Abend vor allem die erneute Eskalation im Nahen Osten für Aufmerksamkeit an den Finanzmärkten, nachdem die Vereinigten Staaten Ziele im Iran angegriffen hatten. Hintergrund waren nach US-Angaben drei getötete US-Soldaten im Nahen Osten.

Donald Trump bekräftigte außerdem, dass sein Ziel weiterhin darin bestehe, den Iran am Besitz von Atomwaffen zu hindern. Eine diplomatische Lösung zeichnet sich weiterhin nicht ab, stattdessen verschärft sich der Konflikt von Woche zu Woche.

Krypto bleibt in Wartestellung

Der Krypto-Markt startet weitgehend unverändert in die neue Handelswoche. Bitcoin notiert bei 64.116 US-Dollar und verliert 0,88 Prozent. Ethereum legt leicht um 0,17 Prozent auf 1.864 US-Dollar zu. Solana fällt um 0,09 Prozent auf 76,22 US-Dollar. XRP wird derweil bei 1,09 US-Dollar gehandelt.

Trotz der Rallye notiert der Altcoin weiterhin deutlich unter seinem Allzeithoch / Quelle: BTC-ECHO

Deutlich dynamischer entwickelte sich hingegen der PumpFun-Token. Er ist um 19 Prozent gestiegen und hat damit den höchsten Stand seit rund zwei Monaten erreicht. Auslöser war unter anderem ein Beitrag des Krypto-Traders Ansem, der bekannt gab, neue PumpFun-Token gekauft zu haben.

Nach einer schwächeren Phase verzeichneten die Spot ETFs wieder Nettozuflüsse. In die US-amerikanischen Bitcoin ETFs flossen letzte Woche insgesamt 75,67 Millionen US-Dollar. Die Ethereum ETFs sammelten 105,44 Millionen US-Dollar ein. Marktteilnehmer hoffen nun, dass sich dieser Trend auch in der neuen Handelswoche fortsetzt.

Die Stimmung unter den Anlegern bleibt dennoch verhalten. Der Krypto Fear and Greed Index signalisiert weiterhin Angst. Angesichts der anhaltenden geopolitischen Spannungen und der unsicheren Nachrichtenlage halten sich viele Investoren mit größeren Positionierungen weiter zurück.

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