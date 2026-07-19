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James Butterfill im Gespräch 

Startet der Clarity Act den nächsten Krypto-Bullrun? CoinShares-Experte klärt auf

Der Clarity Act steht vor einer richtungsweisenden Entscheidung. Für den Krypto-Markt könnte das weitreichende Folgen haben.

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt James Butterfill, den Clarity Act und das Weiße Haus im Hintergrund

Beitragsbild: CoinShares I Fotomontage

 | Anleger hoffen seit Monaten auf eine Verabschiedung des Gesetzes

In diesem Artikel erfährst du:

  • Welche Kryptowährungen von dem Gesetz besonders profitieren könnten
  • Wie hoch die Wahrscheinlichkeit einer Verabschiedung des Clarity Act ist
  • Welche Hürden der Clarity Act jetzt noch nehmen muss
  • Weshalb institutionelle Investoren auf das Krypto-Gesetz hoffen

Seit Monaten gehört der Clarity Act zu den wichtigsten Gesetzesvorhaben für den US-amerikanischen Krypto-Markt. Doch welche Kryptowährungen würden von einer Verabschiedung besonders profitieren – und könnte das Gesetz sogar den Startschuss für den nächsten Bullrun geben? BTC-ECHO hat mit James Butterfill, Head of Research bei CoinShares, über die Erfolgsaussichten des Gesetzes und die möglichen Folgen für den Krypto-Markt gesprochen. 

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