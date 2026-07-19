In diesem Artikel erfährst du:
- Welche Kryptowährungen von dem Gesetz besonders profitieren könnten
- Wie hoch die Wahrscheinlichkeit einer Verabschiedung des Clarity Act ist
- Welche Hürden der Clarity Act jetzt noch nehmen muss
- Weshalb institutionelle Investoren auf das Krypto-Gesetz hoffen
Seit Monaten gehört der Clarity Act zu den wichtigsten Gesetzesvorhaben für den US-amerikanischen Krypto-Markt. Doch welche Kryptowährungen würden von einer Verabschiedung besonders profitieren – und könnte das Gesetz sogar den Startschuss für den nächsten Bullrun geben? BTC-ECHO hat mit James Butterfill, Head of Research bei CoinShares, über die Erfolgsaussichten des Gesetzes und die möglichen Folgen für den Krypto-Markt gesprochen.
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