Der Clarity Act steht vor einer richtungsweisenden Entscheidung. Für den Krypto-Markt könnte das weitreichende Folgen haben.

Startet der Clarity Act den nächsten Krypto-Bullrun? CoinShares-Experte klärt auf

Startet der Clarity Act den nächsten Krypto-Bullrun? CoinShares-Experte klärt auf

In diesem Artikel erfährst du: Welche Kryptowährungen von dem Gesetz besonders profitieren könnten

Wie hoch die Wahrscheinlichkeit einer Verabschiedung des Clarity Act ist

Welche Hürden der Clarity Act jetzt noch nehmen muss

Weshalb institutionelle Investoren auf das Krypto-Gesetz hoffen

Seit Monaten gehört der Clarity Act zu den wichtigsten Gesetzesvorhaben für den US-amerikanischen Krypto-Markt. Doch welche Kryptowährungen würden von einer Verabschiedung besonders profitieren – und könnte das Gesetz sogar den Startschuss für den nächsten Bullrun geben? BTC-ECHO hat mit James Butterfill, Head of Research bei CoinShares, über die Erfolgsaussichten des Gesetzes und die möglichen Folgen für den Krypto-Markt gesprochen.

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